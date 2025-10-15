Насколько вырастут условия по кредитам в Казахстане после повышения базовой ставки – мнения экономистов

Повышение базовой ставки Нацбанком до 18% вызвало шоковую волну на финансовом рынке Казахстана. В Казнете распространилась информация о том, что ряд банков приостановили или ограничили прием заявок на ипотечное кредитование. Почему застопорился рынок кредитования – в материале Zakon.kz.

Ипотечный тупик

Практически все аналитики высказывают схожее мнение: после ужесточения ставки маржа банков резко сократилась, сделав выдачу займов (в том числе и жилищных) на прежних условиях убыточной.

Главная проблема рынка ипотеки заключается в законодательном ограничении максимальной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) на уровне 20%. Именно это ограничение сделало ипотеку невыгодной для БВУ после роста базовой ставки до 18%.

Экономист Алмаз Чукин подчеркивает, что проблема может решиться на уровне правительства.

"Если Национальный банк поднял ставку до 18%, а БВУ могут выдавать кредит под ипотеку только под 20% максимально, то вряд ли какой-либо банк на такие условия пойдет, потому что это просто невыгодно". Алмаз Чукин

Его мнение подтверждает и экономист Эльдар Шамсутдинов. Он отмечает, что текущие ипотечные продукты банков были рассчитаны на старые параметры ГЭСВ.

"Сегодня реальная стоимость денег на рынке (Tonia) выросла до 16,9%, и выдавать кредиты под старую ставку означает сразу фиксировать убыток". Эльдар Шамсутдинов

Снимет ли Нацбанк ограничения ГЭСВ в 20%?

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов прокомментировал ситуацию, давая понять, что социальная ответственность важнее коммерческой маржи банков. Сулейменов подчеркнул, что ограничение ГЭСВ в 20% имеет защитный характер.

"У нас с АРРФР консолидированное мнение, что 20% – это достаточный уровень. Если банки хотят продавать ипотечные продукты под 25%, этого не будет. Потому что иногда люди у нас не разбираются в той огромной нагрузке, которую на себя берут, и могут взять ношу, которую не в состоянии вынести в течение длительного периода времени". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка также подтвердил, что не давал поручений о запрете выдачи ипотеки, но дал ясный сигнал: те БВУ, которые не смогут уложиться в разумный лимит, "наверное, будут терять клиентов и ниши".

"Финансовые организации не могут выдавать кредиты со ставками выше установленного предела. По ипотечным займам нами принято совместное решение, исходя из баланса рисков, финансовой стабильности и защиты прав потребителей, что ставка должна быть в районе 20%. Потому что ипотека выше 20% – это уже неподъемно. Когда человек берет кредит на 10-15 лет под 20%, переплата получается колоссальной", – отметил Сулейменов.

И самое главное: регулятор, исходя из баланса финансовой стабильности и защиты прав потребителей, планирует принять окончательное решение о ГЭСВ в ноябре.

Потребительские и иные кредиты: рост на 3-4 процентных пункта

В отличие от ипотеки на рынке потребительских и иных кредитов жесткий лимит в 20% не действует. Здесь ставки будут формироваться рыночно, исходя из новой стоимости фондирования (18% базовая ставка) и резко возросших рисков.

Алмаз Чукин представил приблизительный расчет минимальной надбавки, которую БВУ, по его мнению, просто обязаны заложить к базовой ставке:

1% – покрытие операционных расходов.

1% – покрытие возможных кредитных рисков (невозвратов), поскольку доля высокорисковых кредитов, естественно, тоже возрастет.

1% – прибыль и развитие банка.

"Банк должен заложить не менее 3-3,5%. Вот и считайте, 18% – базовая ставка, плюс 3-3,5% заложит банк. Это для идеального заемщика". Алмас Чукин

Эксперт добавляет, что для "среднего заемщика" процент будет, естественно, выше, а для клиентов с плохой кредитной историей могут предложить "более высокий процент или вообще отказать".

Экономист Расул Рысмамбетов также ожидает существенный рост ставок. Он считает, что на фоне резкого повышения базовой ставки БВУ, чтобы обезопасить себя, будут вынуждены добавить к ней премию за риск.

"Мой прогноз: к базовой ставке Нацбанка в 18% банки второго уровня добавят еще от 2,5% до 3%, в среднем где-то 2,5%". Расул Рысмамбетов

Естественно, что такой резкий рост базовой ставки сам по себе уже ограничил количество граждан, способных взять кредит на новых условиях. Это, в свою очередь, резко увеличивает долю потенциальных высокорисковых кредитов, и банки должны себя обезопасить.

Подводя итоги нашего мини-исследования, отметим: по оценкам экспертов, для надежных заемщиков минимальная ставка по потребительским и иным кредитам составит около 20,5-21%, увеличившись в среднем по сравнению с сентябрем на 5-6 процентных пунктов. Рынок, вероятно, адаптируется к новой реальности и определится с финальными ставками в течение ближайшей недели-двух после периода тщательного анализа и подсчета.

Отметим, что ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин заявил, что ситуация с ипотечными ставками будет зависеть от рыночных условий, и каждый банк сам установит свои параметры.