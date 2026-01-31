#Казахстан в сравнении
Мир

Трамп планирует сменить главу ФРС

Джером Пауэлл, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 10:33 Фото: скриншот видео
Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы. Он должен сменить Джерома Пауэлла после окончания его полномочий в мае, сообщает Zakon.kz.

Трамп заявил о своем решении в пятницу, подчеркнув, что считает Уорша "идеальным кандидатом". По словам президента, он давно знаком с ним и уверен в его профессионализме.

Кевин Уорш занимал пост члена совета управляющих ФРС с 2006 по 2011 год и в 35 лет стал самым молодым человеком в истории регулятора. В последние месяцы он публично выступал за снижение процентных ставок, хотя ранее считался сторонником жесткой денежно-кредитной политики.

Выдвижение Уорша происходит на фоне затяжного конфликта Трампа с действующим главой ФРС Джеромом Пауэллом. Президент неоднократно критиковал его за отказ быстрее снижать ставки. В начале месяца администрация Трампа начала уголовное расследование в отношении Пауэлла и ФРС, что вызвало опасения по поводу давления на независимость центробанка США.

Кандидатуру Уорша предстоит рассмотреть комитету Сената по банковским делам. После слушаний верхняя палата Конгресса проголосует за его утверждение или отклонение. Ряд сенаторов уже заявили, что процесс может затянуться из-за расследования в отношении нынешнего руководства ФРС.

Ранее сообщалось, что цена золота может достичь 4 миллионов тенге за унцию в 2026 году.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
