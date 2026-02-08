Цены на популярные криптовалюты 8 февраля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 70 406,30 $; изменения за 24 часа: +2.60%.
Ethereum (ETH): 2 107,09 $; изменения за 24 часа: +4.04%.
Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 647,58 $; изменения за 24 часа: +1,24%.
USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,09811 $; изменения за 24 часа: +2,27%.
Cardano (ADA): 0,2743 $; изменения за 24 часа: +2,16%.
По состоянию на 8 февраля 2026 года доллар США в Национальном банке РК равен 494,65 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.