Цены на популярные криптовалюты 8 февраля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 70 406,30 $; изменения за 24 часа: +2.60%.

Ethereum (ETH): 2 107,09 $; изменения за 24 часа: +4.04%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 647,58 $; изменения за 24 часа: +1,24%.

USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,09811 $; изменения за 24 часа: +2,27%.

Cardano (ADA): 0,2743 $; изменения за 24 часа: +2,16%.

По состоянию на 8 февраля 2026 года доллар США в Национальном банке РК равен 494,65 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.