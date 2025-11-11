#Народный юрист
Финансы

Аренда против кошелька: где в Казахстане дешевле всего снять квартиру

Новостройка, новостройки, жилой дом, жилые дома, квартиры, квартира , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 10:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Октябрь 2025 года на рынке арендного жилья Казахстана ознаменовался небывалой диспропорцией. Средний рост по стране остался умеренным, но в регионах, далеких от Алматы и Астаны, цены показали ошеломляющий месячный скачок, сообщает Zakon.kz.

При этом, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в некоторых городах республики рынок начал стабилизироваться.

Павлодарская аномалия: рост 8,4%

В то время как средний индекс арендной платы по стране составил +1,2% к сентябрю, некоторые региональные центры продемонстрировали невероятную волатильность.

Абсолютным лидером по месячному удорожанию стал Павлодар, где арендная плата взлетела сразу на 8,4%. Вслед за ним идут Кызылорда с ростом на 5,9% и Петропавловск с ростом на 4,0%.

"Горячая" периферия и "остывающие" мегаполисы

Если смотреть на кумулятивный рост с начала 2025 года (октябрь 2025 года к декабрю 2024 года), можно заметить, что в стране есть три устойчивых ценовых "лидера".

  • Актобе – рост на 22,9%,
  • Петропавловск – рост на 17,7%,
  • Кызылорда – рост на 17,5%.

В отличие от региональных рекордов крупнейшие финансовые и административные центры Казахстана демонстрируют признаки стабилизации, особенно по сравнению со средними показателями по стране (рост с начала года 8,2%):

  • Астана: рост с начала года – 6,6%,
  • Алматы: рост с начала года – 5,3%.

Многократное удорожание за 5 лет

Несмотря на текущие колебания, долгосрочная динамика свидетельствует об огромном увеличении стоимости аренды жилья за последние пять лет (октябрь 2025 года к декабрю 2020 года).

  • Караганда и Уральск за этот период показали рост более чем в 2,5 раза (индексы 254,8 и 250,6 соответственно).
  • В Алматы аренда подорожала почти в 2,5 раза (индекс 248,7).

Фото: Zakon.kz

Где самая дорогая аренда?

Самая высокая цена за квадратный метр в октябре зафиксирована в Алматы – 5 629 тенге. Далее с небольшим отрывом следует Астана со средней стоимостью 5 287 тенге за квадратный метр. Тройку самых дорогих городов замыкает Караганда, где аренда стоит в среднем 4 638 тенге/кв. м.

Эти три города значительно превышают средний показатель, который составляет 4 807 тенге/кв. м.

В среднем ценовом сегменте, приближенном к республиканскому показателю, находятся такие крупные города, как Шымкент (4 237 тенге/кв. м) и Атырау (4 126 тенге/кв. м).

В то же время на другом конце спектра – города с наиболее доступной арендой. Тараз оказался самым дешевым городом со стоимостью всего 2 362 тенге/кв. м. За ним следует Туркестан (2 602 тенге/кв. м).

Ранее мы рассказали, как выгодно снять квартиру в Алматы и не нарваться на мошенников.

Андрей Зубов
