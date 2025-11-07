Как выгодно снять квартиру в Алматы и не нарваться на мошенников

Недорого снять жилье в Алматы вполне реально! Надо только уметь правильно подбирать и настраивать фильтры поиска в приложениях. Подходящую квартиру в черте города возможно арендовать и за 100 тысяч тенге. Что необходимо учитывать и как не стать жертвой аферистов – в материале Zakon.kz.

Снять квартиру в Алматы – задача сложная. Первое – нужно понимать, что южная столица – самый дорогой город страны и здесь все будет дорого, в том числе и жилье. Но зная несколько хитростей, можно немного сэкономить на аренде. Выпишите, что для вас важно, а от чего вы готовы отказаться.

Определить локацию

Выберите район, где вам будет удобно жить и откуда несложно добираться по своим делам. На окраине города точно найдется жилье дешевле, чем в центре. Но придется тратить больше времени и денег на дорогу до работы и обратно. Везет фрилансерам и тем, кто трудится на удаленке, для них это самый оптимальный вариант.

"На стоимость аренды прежде всего влияет локация. Все мы знаем: чем ближе квартира к центру города, метро – тем выше цена, порой на 20-25%", – рассказывает эксперт по недвижимости Саида Кудусова.

Изучить инфраструктуру поблизости

Посмотрите по карте, есть ли рядом магазины, аптеки, поликлиники или медцентры, а также станции метро и автобусные остановки. Люди с детьми обращают внимание на маршрут от дома до детского сада и школы. Студентам тоже следует понять заранее, удобно ли будет ездить до университета.

На чем можно сэкономить

Некоторые живут небольшой группой и платят вскладчину.

"Молодые люди арендуют по 2-3 человека, то есть вскладчину. Но, как правило, арендодателю такое не нравится. Стоимость аренды бюджетного жилья повышается с августа, когда возвращаются на учебу студенты. В это время цены поднимаются на 10-15% – и не только в центре города", – пояснила Саида Кудусова.

Платите за уют, а не за раздолье. Чем просторнее жилплощадь, тем дороже она стоит. Рассмотрите более компактную квартиру, чтобы не переплачивать за лишние квадратные метры.

По словам риелторов, в ЖК цены гораздо выше, чем в старом жилом фонде, так как в новых домах свежий ремонт, мебель и техника в хорошем состоянии. Арендатор должен понимать, что коммунальные услуги, содержание жилья тоже дороже, чем, например, в обычных "панельках".

Иногда дешевле квартиры на первом и последнем этажах. Учитывайте, с маленькими детьми жить высоко – неудобно. Когда в многоэтажке происходят перебои с электричеством, лифт отключается. Поднимать детскую коляску на высоту по лестнице тяжело.

Еще цена зависит от интерьера. Меблированные помещения обычно дороже пустых. Если никакой мебели нет, вам потребуется ее купить. Даже не новые стулья обходятся недешево, не говоря уже о кухонном гарнитуре и бытовой технике.

Немаловажную роль играет и дизайн. Стоимость красивых квартир с голыми стенами бывает выше, чем обычных с мебелью и техникой. В южных регионах страны потенциальные жильцы смотрят на наличие кондиционера. А в многоэтажках ценится еще и вид из окна.

"Гости города, особенно те, кто приехал из других стран, просят верхние этажи с видом на горы". Саида Кудусова

Цены на рынке недвижимости

Снять квартиру в алматинском многоквартирном доме советских времен можно от 50 тысяч в месяц. А вот в люксовых ЖК цены превышают миллион тенге. Средняя стоимость полностью готовых для проживания "однушек" и "двушек" в среднем состоянии – от 150 до 400 тысяч тенге.

При подготовке материала мы просмотрели десятки, и даже сотни различных объявлений. И наткнулись на средний вариант, в котором устраивает сумма и локация. Итак, сдается однокомнатная квартира с кухней-студией в жилом комплексе на 13-м, последнем этаже, и всего за 55 тысяч тенге. Находится объект недалеко от центра города, на пересечении проспекта Райымбека и улицы Емцова. Площадь квартиры – 71 кв. м. Мебели почти нет, зато ремонт свежий.

Что важно: квартирантов ищет сам хозяин, без посредников. Если все соответствует действительности, то предложение достаточно заманчивое. Правда, здесь риелторы рекомендуют сразу спрашивать у владельца документы, чтобы не нарваться на мошенников.

"Как правило, мошенники просят скинуть предоплату, чего делать вообще нельзя. Обычно торопят и говорят, что большая очередь из арендаторов, и подчеркивают очень низкую цену, отличную локацию. Могут даже отправить фото и видео фейковой квартиры!" – отмечает эксперт по недвижимости Саида Кудусова.

Оформление сделки без риелторов подразумевает риски, предупреждают специалисты.

"Я сама в начале своей деятельности чуть не обманулась. ЖК называть не буду. Мошенница предоставила доверенность, удостоверение собственника в оригинале и свежую справку формы "2", но в руки мне давать не хотела. Мы посмотрели квартиру, подписание договора аренды и передачу денег отложили на вечер. Ссылаясь на занятость, лжеарендодатель назначила встречу в ТРЦ и сказала, что у нее есть 20-30 минут. После подписания договора меня смутило, что она нас сильно торопила, много не говорила. Каким-то чудом в том же ТРЦ нам встретился мой коллега из другого агентства, которого эта же мошенница обманула. Коллега подал мне знак скрестив руки, и я отменила сделку, вызвала полицейских", – поделилась историей из практики риелтор.

Между тем эксперты советуют арендовать жилье с помощью риелторов из крупных агентств. Но стоит помнить, что услуги риелтора могут стоить от 10 до 30 процентов от стоимости месячной аренды.

"Риелторы в первую очередь предлагают квартиры проверенных арендодателей. У каждого агента по недвижимости имеется большая клиентская база. Хозяева жилья предоставляют справку формы "2", и мы удостоверяемся, что арендодатель действительно является собственником. Часто сдают квартиры по доверенности, их тоже тщательно проверяем", – добавила Кудусова.

Посчитайте, как вам выгоднее и комфортнее: снимать квартиру, например, за полмиллиона в шаговой доступности от всего необходимого, либо арендовать дешевле, но подальше. Добавим, что самыми дорогими районами в Алматы считаются Медеуский, Бостандыкский, Алмалинский, чуть дешевле жилье будет в Ауэзовском, Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском и Турксибском районах.