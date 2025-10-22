"Не за горами": Жумангарин о повышении минимальной заработной платы

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, могут ли в Казахстане повысить размер минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что сейчас правительство занимается стабилизацией государственных финансов. "Вы видели параметры республиканского бюджета на ближайшие три года. Вы видите, что дефицит бюджета падает. Расходы свои немножко умеряем. Доходную часть увеличиваем. Я считаю, что сейчас надо выстроить прочную базу – из нее все показатели поднимать. Поднятие минимальной заработной платы не за горами. Не за далекими горами", – добавил он. Позже министр также заявил, что предложение депутатов заслуживает внимания. "Будем обсуждать его дальше", – указал глава МНЭ. Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что "в действующем проекте бюджета деньги на повышение МЗП не заложены".

