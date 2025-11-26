#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Общество

От генпланов до гарантий на жилье: депутаты приняли Строительный кодекс

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года приняли Строительный кодекс РК и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что Строительный кодекс предусматривает:

  • участие общественности в обсуждении решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с возможностью внесения предложений по принимаемым решениям, затрагивающим общественные или частные интересы;
  • своевременное реагирование за допущенные нарушения в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности путем внедрения мер оперативного реагирования;
  • координацию работ по совершенствованию государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства путем определения национального института технического нормирования и создания при нем профильных технических комитетов;
  • внедрение сертификации специалистов в строительной сфере для повышения их квалификации;
  • усиление государственного контроля за архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью путем добровольной подачи заказчиком плана-графика посещения строительного объекта органами государственного архитектурно-строительного контроля;
  • информационное сопровождение систем архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Также сообщается, что в ходе работы над проектом Кодекса депутатами внесены поправки, направленные на:

  • создание архитектурно-градостроительных советов для координации действий по реализации единой градостроительной политики;
  • мониторинг реализации генерального плана населенного пункта и размещение его результатов на интернет-ресурсе местного исполнительного органа;
  • закрепление сроков: по разработке генерального плана населенного пункта на срок до 20 лет; по разработке генеральной схемы организации территории Республики на срок не менее 20 лет;
  • цифровизацию процессов строительства для обеспечения прозрачности на всех его этапах;
  • регламентацию норм по государственному архитектурно-строительному контролю посредством автоматизированной информационной системы;
  • введение запрета на корректировку проекта детальной планировки при несоблюдении норм по плотности, высотности и обеспечению социальной инфраструктурой;
  • ужесточение требований к строительству на сейсмоопасных территориях и обязательный учет карт сейсмического микрозонирования, карт селе- и оползне опасных участков;
  • введение запрета на подготовку проектной документации и строительство объектов без выполнения соответствующих инженерных изысканий;
  • внедрение противопожарного контроля при приемке объектов в эксплуатацию;
  • усиление требований к безопасности строительства объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов;
  • установление требований по обеспечению надлежащего качества строительства и строительной продукции;
  • введение обязательств заказчика строительства по государственной регистрации многоквартирного жилого дома;
  • наделение маслихатов полномочиями по корректировке генеральных планов, рассмотрению отчета по реализации генерального плана, согласованию концепции(мастер-план) развития населенного пункта;
  • регламентацию норм по проведению общественных обсуждений градостроительных проектов населенных пунктов;
  • внедрение института "технического заказчика" для реализации строительства "под ключ" одним субъектом (с момента планирования объекта до ввода объекта в эксплуатацию);
  • введение понятий "пожарно-техническое обследование", "автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", уточнение понятий "ветхое состояние строительного объекта", "аварийное состояние строительного объекта" и связанных с ними норм;
  • конкретизацию компетенций Правительства и уполномоченного органа в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.
"Кроме того, депутатами внесены поправки по увеличению с действующих двух лет до 10 лет гарантийного срока на несущие конструкции, кровлю, фасады объектов строительства, что обеспечит защиту прав граждан и повышение качества строительства. Также внесены поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание проекта Кодекса, а также по приведению в соответствие с требованиями юридической техники", – говорится в документе.

Также мажислимены приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства".

26 ноября 2025 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении проект закона, которым ужесточается наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Мажилис принял новый Водный кодекс Казахстана
15:02, 05 марта 2025
Мажилис принял новый Водный кодекс Казахстана
Мажилис одобрил Строительный кодекс: что изменится
12:12, 08 октября 2025
Мажилис одобрил Строительный кодекс: что изменится
Мажилис принял во втором чтении закон об искусственном интеллекте
17:33, 24 сентября 2025
Мажилис принял во втором чтении закон об искусственном интеллекте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: