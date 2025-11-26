От генпланов до гарантий на жилье: депутаты приняли Строительный кодекс

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 ноября 2025 года приняли Строительный кодекс РК и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении отмечается, что Строительный кодекс предусматривает:

участие общественности в обсуждении решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с возможностью внесения предложений по принимаемым решениям, затрагивающим общественные или частные интересы;

своевременное реагирование за допущенные нарушения в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности путем внедрения мер оперативного реагирования;

координацию работ по совершенствованию государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства путем определения национального института технического нормирования и создания при нем профильных технических комитетов;

внедрение сертификации специалистов в строительной сфере для повышения их квалификации;

усиление государственного контроля за архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью путем добровольной подачи заказчиком плана-графика посещения строительного объекта органами государственного архитектурно-строительного контроля;

информационное сопровождение систем архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Также сообщается, что в ходе работы над проектом Кодекса депутатами внесены поправки, направленные на:

создание архитектурно-градостроительных советов для координации действий по реализации единой градостроительной политики;

мониторинг реализации генерального плана населенного пункта и размещение его результатов на интернет-ресурсе местного исполнительного органа;

закрепление сроков: по разработке генерального плана населенного пункта на срок до 20 лет; по разработке генеральной схемы организации территории Республики на срок не менее 20 лет;

цифровизацию процессов строительства для обеспечения прозрачности на всех его этапах;

регламентацию норм по государственному архитектурно-строительному контролю посредством автоматизированной информационной системы;

введение запрета на корректировку проекта детальной планировки при несоблюдении норм по плотности, высотности и обеспечению социальной инфраструктурой;

ужесточение требований к строительству на сейсмоопасных территориях и обязательный учет карт сейсмического микрозонирования, карт селе- и оползне опасных участков;

введение запрета на подготовку проектной документации и строительство объектов без выполнения соответствующих инженерных изысканий;

внедрение противопожарного контроля при приемке объектов в эксплуатацию;

усиление требований к безопасности строительства объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов;

установление требований по обеспечению надлежащего качества строительства и строительной продукции;

введение обязательств заказчика строительства по государственной регистрации многоквартирного жилого дома;

наделение маслихатов полномочиями по корректировке генеральных планов, рассмотрению отчета по реализации генерального плана, согласованию концепции(мастер-план) развития населенного пункта;

регламентацию норм по проведению общественных обсуждений градостроительных проектов населенных пунктов;

внедрение института "технического заказчика" для реализации строительства "под ключ" одним субъектом (с момента планирования объекта до ввода объекта в эксплуатацию);

введение понятий "пожарно-техническое обследование", "автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", уточнение понятий "ветхое состояние строительного объекта", "аварийное состояние строительного объекта" и связанных с ними норм;

конкретизацию компетенций Правительства и уполномоченного органа в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

"Кроме того, депутатами внесены поправки по увеличению с действующих двух лет до 10 лет гарантийного срока на несущие конструкции, кровлю, фасады объектов строительства, что обеспечит защиту прав граждан и повышение качества строительства. Также внесены поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание проекта Кодекса, а также по приведению в соответствие с требованиями юридической техники", – говорится в документе.

Также мажислимены приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства".

