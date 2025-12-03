Рубль дорожает на фоне переговоров США и России

Рубль обновляет многомесячные минимумы к доллару. Главным поддерживающим фактором стал позитивный сигнал из Кремля о переговорах президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщает Zakon.kz.

3 декабря 2025 года курс доллара опустился до 77,46 рублей. За месяц рубль вырос к американской валюте на 3,84%. Это укрепление создает краткосрочный риск для тенге, поскольку пара RUB/KZT, похоже, готовится к рывку выше 6,65 тенге за рубль.

Ключевой стимул: надежда на мир в Украине

Рубль проигнорировал завершение ноябрьского налогового периода и продолжил укрепляться. Основной стимул роста – воодушевление инвесторов после переговоров между Москвой и Вашингтоном, посвященных украинскому урегулированию.

Старший финансовый аналитик Наталья Ващелюк отмечает, что более благоприятное восприятие геополитической ситуации могло уменьшить спрос на иностранную валюту.

"Российский валютный рынок отличается высокой чувствительностью к позитивным геополитическим новостям, в то время как негативный новостной фон оказывает гораздо меньшее влияние на движение курса", – комментирует эксперт.

Продажи иностранной валюты продолжаются на фоне практически полного отсутствия спроса. Индекс Мосбиржи вчера торговался нейтрально при относительно низких оборотах, о чем рассказывает эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев.

Фото: Zakon.kz

Высокая ставка и низкий импорт

По мнению аналитика, жесткая монетарная политика Банка России остается вторым по значимости фактором силы рубля. Высокая ключевая ставка оказывает многостороннюю поддержку:

она способствует привлекательности сбережений в рублях;

охлаждает потребительский и инвестиционный спрос, снижая таким образом спрос на импорт (то есть спрос на валюту);

делает крайне дорогой спекулятивную игру против рубля;

экспортерам при текущей высокой рублевой ставке выгоднее продавать валютную выручку, а не кредитоваться в рублях.

Текущую ситуацию подкрепляет и макростатистика: по оперативным данным, импорт в третьем квартале просел на 7%, а валютные депозиты компаний продолжают расти.

Что ждать казахстанцам?

На этой неделе ожидается пик силы рубля, что напрямую влияет на курс казахстанского тенге. Пара рубль/тенге пока демонстрирует стабильность около 6,51-6,55 тенге за 1 рубль, даже с небольшой тенденцией к укреплению тенге. Однако сильный рубль создает условия для его краткосрочного роста к тенге до уровня 6,65-6,67.

Отметим, что за три месяца казахстанская валюта выросла к рублю на 1,98%. Тем не менее, в годовом выражении рубль значительно укрепился: он вырос на 32,3%, и год назад, 3 декабря 2024 года, рубль стоил 4,93 тенге.

Фото: Zakon.kz

Прогноз на начало 2026 года

Текущие уровни видятся предельными для импульса ревальвации рубля. Так, что даже после кратковременного роста валюта РФ вскоре может столкнуться с "двойным ударом":

Сезонный фактор: активизация предпраздничного спроса на импорт повысит спрос на валюту. Снижение ставки ЦБ: ожидается, что на ближайшем заседании 19 декабря регулятор снизит ключевую ставку на 50 б.п. до 16% (по мнению РБК).

Так что, несмотря на возможный краткий рост валюты РФ к валюте РК, большинство прогнозов на конец декабря 2025 года указывают на ослабление рубля к тенге до 6,2-6,25 тенге или ниже из-за сезонного давления.

Ранее мы сообщали, что многие эксперты пересмотрели свои прогнозы по рублю. Они ожидают, что благодаря высокому предложению от экспортеров курс к концу года сохранится относительно крепким, составив всего лишь 83 рубля за доллар. Однако их прогноз на 2026 год – 100 рублей за доллар.