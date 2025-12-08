Цена победы над инфляцией: почему базовая ставка может застрять на высоком уровне

Годовая инфляция в РК к декабрю замедлилась до 12,4% и, по расчетам многих аналитиков, упадет к новому году до 12-12,1%. Однако такой успех обременен структурными дисбалансами и рисками, которые лишают Национальный банк возможности существенного снижения ставки, сообщает Zakon.kz.

Замедление инфляции есть, но оно неравномерное

Главная проблема в том, что снижение роста цен выглядит, по сути, очень хрупким. Краткосрочный эффект улучшения обеспечили, прежде всего, регулируемые тарифы и сектор платных услуг.

Рост цен на коммунальные услуги и энергоносители снизился с 16% в мае до примерно 12-12,5% в ноябре. Это сняло часть давления, которое определяло динамику инфляции в первой половине года.

Темпы роста цен на продукты питания, напитки и табачные изделия ускорились с 9,5-10% в мае до более чем 13% к ноябрю. Именно продовольственная инфляция теперь удерживает общий показатель на двузначном уровне, считают аналитики Goldman Investment Research (подразделение одного из крупнейших и наиболее влиятельных инвестиционных банков в мире).

Как указывают эксперты, месячный прирост цен в ноябре был около 0,8% – слишком высоко для достижения долгосрочной цели в 5% годовых. Чтобы попасть в этот коридор, месячный рост должен быть как минимум вдвое ниже.



При этом экономисты ожидают, что продуктовая инфляция начнет ослабевать в ближайшие месяцы, в том числе благодаря укреплению тенге. Это ключевое условие, чтобы инфляция смогла опуститься до прогнозных 12,1% к 1 января 2026 года.

Материал по теме В Казахстане стало слишком много денег: Нацбанк назвал еще одну причину рекордной инфляции

Защита тенге и борьба с избыточной ликвидностью

Чтобы поддержать дезинфляционный тренд, власти усиливают несколько направлений экономической политики, отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов. Прежде всего, это:

Поддержка тенге. Правительство планирует активнее привлекать внешние заимствования. Это позволит уменьшить давление на валюту, которое создавали крупные государственные инвестиционные программы за счет внутреннего рынка.

Правительство планирует активнее привлекать внешние заимствования. Это позволит уменьшить давление на валюту, которое создавали крупные государственные инвестиционные программы за счет внутреннего рынка. Стерилизация ликвидности. Национальный банк увеличивает выпуск нот, чтобы изымать лишнюю денежную массу из финансовой системы.

Эти меры помогают стабилизировать инфляционные ожидания. Но даже они не снимают главного ограничения на снижение ставки.

Материал по теме Нацбанк Казахстана ожидает замедления роста ВВП и ускорения инфляции

Повышение НДС как новый инфляционный источник

Ключевой долгосрочный риск – рост НДС на 4 процентных пункта. Это решение станет новой отправной точкой для инфляции и будет удерживать ее на повышенных уровнях в 2026 году. Повышение НДС автоматически создает дополнительный ценовой импульс, который будет трудно нейтрализовать.

"С учетом роста НДС на 4%, который будет удерживать инфляцию на повышенных уровнях в течение 2026 года, мы видим ограниченное пространство для смягчения политики в следующем году и ожидаем снижения ставок лишь на 200 базисных пунктов – до 16,00% – к концу 2026 года". Goldman Investment Research

То есть даже при замедлении инфляции Нацбанку придется оставаться осторожным: фискальные риски и неоднородность ценовой динамики будут удерживать ставку на относительно высоком уровне еще долго.