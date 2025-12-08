Каким будет курс доллара на неделе – прогнозы финансистов

Начало торговой недели ознаменовалось умеренной коррекцией: котировки доллара в понедельник с утра выросли примерно на 0,8%, торгуясь в диапазоне 507,5–508,315 тенге за доллар США. В итоге торги закончились с курсом доллара в 508,30 тенге (+3,69 тенге за сутки), сообщает Zakon.kz.

Кто поддерживал тенге

При этом, по словам экономиста Эльдара Шамсутдинова, рынок держался под давлением оферов, что, как правило, сдерживает курс от дальнейшего роста. Ликвидность остается низкой, не превышая 60 миллионов долларов.

Поясним, что происходило на бирже KASE. Поскольку общий объем торгов (ликвидность) мал, отсутствие встречного спроса позволяет продавцам легко "продавливать" рынок или, как в нашем сегодняшнем случае, устанавливать жесткий потолок для курса. Оферы (продавцы с выгодными предложениями) контролируют ситуацию, потому что на "тонком" рынке нет достаточной силы покупателей, способной поглотить этот объем предложения и поднять курс выше. Итог: низкая ликвидность усиливает эффект давления предложения, позволяя ему эффективно сдерживать курс доллара от дальнейшего роста, несмотря на небольшой общий объем торгов.

Тем не менее, по мнению эксперта, эта локальная слабость разворачивается на фоне фундаментального прорыва, зафиксированного на прошлой неделе.

Тенге закрепляет доминирование

Официальный курс доллара к тенге сегодня составил 504,49 тенге, оставаясь заметно крепче уровней прошлого понедельника (512,53 тенге). Этот показатель отражает укрепление национальной валюты, сменившее настроения на рынке.

За неделю амплитуда колебаний достигла 13,8 тенге, при этом максимум (513,5 тенге) сменился минимумом в 499,7 тенге за доллар США.

Средневзвешенный курс за неделю сложился на уровне 506,0 тенге за доллар США, что стало прямым свидетельством быстрого смещения баланса в пользу тенге.

Ликвидность на бирже была повышенной, а профиль оборотов (среднедневной объем 390,8 миллиона долларов США) указал на устойчивое предложение валюты и активное присутствие крупных продавцов.

Фото: Zakon.kz

Факторы силы

Укрепление национальной валюты объясняется сочетанием внешних и внутренних факторов. Ключевую роль сыграли портфельные притоки в государственные ценные бумаги (ГЦБ).

"Нерезиденты нарастили вложения в ГЦБ на 1,1 миллиарда долларов США, и совокупный портфель достиг исторического максимума, что усилило предложение иностранной валюты и стало прямым фактором укрепления тенге", – поясняет Эльдар Шамсутдинов.

Дополнительные факторы поддержки:

Цены на нефть марки Brent стабильны в коридоре 62–63 долларов за баррель, обеспечивая устойчивый приток экспортной выручки.

стабильны в коридоре 62–63 долларов за баррель, обеспечивая устойчивый приток экспортной выручки. Общее давление на валюты развивающихся рынков ослабло после падения глобального индекса доллара (DXY).

ослабло после падения глобального индекса доллара (DXY). Последовательная денежно-кредитная политика Нацбанка поддерживает реальную доходность тенговых активов, что закрепляет долгосрочный интерес инвесторов.

Экономист также подчеркивает, что динамика тенге не имеет прямой краткосрочной корреляции с российским рублем, поскольку курсообразование формируется преимущественно под влиянием собственных потоков ликвидности и решений внутренней политики.

Прогноз: сильный рост доллара жестко ограничен

На фоне мощной фундаментальной поддержки эксперты сходятся во мнении, что потенциал для ослабления тенге на текущей неделе будет минимальным.

Финансист Арсен Темирбаев отмечает, что ключевые факторы силы способны нивелировать теоретические риски. Риск роста курса доллара к тенге выше отметки 510 тенге на текущей неделе существует в теории, прежде всего из-за вероятного пикового уровня инфляции. Однако стоит учитывать, что значительные притоки в государственные ценные бумаги Казахстана, а также стабильные цены на нефть обеспечивают фундаментальную поддержку. Эти факторы в комплексе эффективно ограничивают потенциал ослабления тенге не более чем на 3 тенге в течение ближайших пяти торговых дней.

"Мы ожидаем, что средневзвешенный курс недели составит 509 тенге за доллар США с вероятным понижением ближе к отметке в 510-512 тенге". Арсен Темирбаев

Отметим, что на прошлой неделе Нацбанк Казахстана выступил с важным заявлением, объяснив укрепление тенге.