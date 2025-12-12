ОПЕК верит в нефть, а рынок – не очень

Организация стран-экспортеров нефти пятый раз подряд подтвердила неизменный рост мирового спроса на нефть до 2026 года. Однако эта декларативная формулировка не раскрывает всех проблем вокруг главного топлива планеты, сообщает Zakon.kz.

Непоколебимый оптимизм экспортеров

В декабрьском отчете по нефти ОПЕК пятый месяц подряд уверяет, что фундаментальный спрос на нефть в мире является "здоровым".

Прогнозы следующие:

Темпы роста: 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2025 году и 1,38 млн б/с в 2026 году.

1,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2025 году и 1,38 млн б/с в 2026 году. Общий спрос: 105,14 млн б/с в 2025 году и 106,52 млн б/с в 2026 году.

Даже поквартальные оценки текущего года остались без изменений: в 1-м квартале спрос составит 104,26 млн б/с, во 2-м – 104,21 млн б/с, в 3-м – 105,49 млн б/с, в 4-м – 106,57 млн б/с.

Основной прирост (1,2 млн б/с ежегодно) ожидается от стран, не входящих в ОЭСР.

Ключевые объемы потребления показывает Китай с 16,87 млн б/с в 2025 году. Сравните: спрос в миллиардной Индии всего около 5,66 млн б/с и 5,88 млн б/с, соответственно. В общем, Китай потребляет больше четверти объема нефтепродуктов всех стран ОЭСР (45,96 млн б/с). Выше Китая показатель только у США – 20,80 млн б/с в этом году и 20,1 млн б/с в следующем.

Фото: Zakon.kz

Цена хаоса

В то время как ОПЕК оперирует стабильными цифрами, реальные цены реагируют исключительно на краткосрочные политические риски.

Вот пример. Так, только на этой неделе цена на нефть Brent "гуляла" вверх-вниз, то опускаясь до октябрьского минимума в 60 долларов за баррель (на фоне переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине), то поднимаясь до 62 долларов за баррель (обострение напряженности между США и Венесуэлой и задержание американцами санкционированного танкера-VLCC, названное Каракасом "актом пиратства").

При этом еще более 30 танкеров, занимающихся перевозкой нефти из Венесуэлы и находящихся под санкциями США, могут стать мишенью для Вашингтона, сообщает Reuters.

Что же будет в 2026 году – не знает никто. Аналитики могут лишь выдать прогноз на уровне секрета Полишинеля: дальнейшая эскалация грозит высокой волатильностью цен на нефть.

Неоднозначность запасов ОЭСР

Этот и другие геополитические факторы полностью нивелируют даже фундаментальные сигналы, связанные с запасами, о том, что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились к предыдущему месяцу на 32 млн баррелей – до 2,833 млрд баррелей.

Тем не менее, эти данные неоднозначны и не дают никакого четкого направления:

это на 62,7 млн баррелей выше, чем за аналогичный месяц прошлого года;

это на 12,4 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет;

это на 112,7 млн ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения ОПЕК+).

Примечание. В ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) входит 38 стран, в основном развитые экономики Европы, Северной Америки, Азии и Океании, такие как США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, большинство стран Западной и Центральной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии, скандинавские страны), а также Мексика, Турция, Чили, Колумбия и Коста-Рика.

В итоге постоянство прогнозов ОПЕК, вступающее в конфликт с экстремальной ценовой волатильностью и противоречивыми данными по запасам, сводится к одному выводу. Нефть окончательно закрепила за собой статус самого непредсказуемого актива XXI века.

