ОПЕК верит в нефть, а рынок – не очень
Непоколебимый оптимизм экспортеров
В декабрьском отчете по нефти ОПЕК пятый месяц подряд уверяет, что фундаментальный спрос на нефть в мире является "здоровым".
Прогнозы следующие:
- Темпы роста: 1,3 млн баррелей в сутки (б/с) в 2025 году и 1,38 млн б/с в 2026 году.
- Общий спрос: 105,14 млн б/с в 2025 году и 106,52 млн б/с в 2026 году.
Даже поквартальные оценки текущего года остались без изменений: в 1-м квартале спрос составит 104,26 млн б/с, во 2-м – 104,21 млн б/с, в 3-м – 105,49 млн б/с, в 4-м – 106,57 млн б/с.
Основной прирост (1,2 млн б/с ежегодно) ожидается от стран, не входящих в ОЭСР.
Ключевые объемы потребления показывает Китай с 16,87 млн б/с в 2025 году. Сравните: спрос в миллиардной Индии всего около 5,66 млн б/с и 5,88 млн б/с, соответственно. В общем, Китай потребляет больше четверти объема нефтепродуктов всех стран ОЭСР (45,96 млн б/с). Выше Китая показатель только у США – 20,80 млн б/с в этом году и 20,1 млн б/с в следующем.
Фото: Zakon.kz
Цена хаоса
В то время как ОПЕК оперирует стабильными цифрами, реальные цены реагируют исключительно на краткосрочные политические риски.
Вот пример. Так, только на этой неделе цена на нефть Brent "гуляла" вверх-вниз, то опускаясь до октябрьского минимума в 60 долларов за баррель (на фоне переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине), то поднимаясь до 62 долларов за баррель (обострение напряженности между США и Венесуэлой и задержание американцами санкционированного танкера-VLCC, названное Каракасом "актом пиратства").
При этом еще более 30 танкеров, занимающихся перевозкой нефти из Венесуэлы и находящихся под санкциями США, могут стать мишенью для Вашингтона, сообщает Reuters.
Что же будет в 2026 году – не знает никто. Аналитики могут лишь выдать прогноз на уровне секрета Полишинеля: дальнейшая эскалация грозит высокой волатильностью цен на нефть.
Неоднозначность запасов ОЭСР
Этот и другие геополитические факторы полностью нивелируют даже фундаментальные сигналы, связанные с запасами, о том, что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР снизились к предыдущему месяцу на 32 млн баррелей – до 2,833 млрд баррелей.
Тем не менее, эти данные неоднозначны и не дают никакого четкого направления:
- это на 62,7 млн баррелей выше, чем за аналогичный месяц прошлого года;
- это на 12,4 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет;
- это на 112,7 млн ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения ОПЕК+).
Примечание. В ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) входит 38 стран, в основном развитые экономики Европы, Северной Америки, Азии и Океании, такие как США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, большинство стран Западной и Центральной Европы (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии, скандинавские страны), а также Мексика, Турция, Чили, Колумбия и Коста-Рика.
В итоге постоянство прогнозов ОПЕК, вступающее в конфликт с экстремальной ценовой волатильностью и противоречивыми данными по запасам, сводится к одному выводу. Нефть окончательно закрепила за собой статус самого непредсказуемого актива XXI века.
Ранее мы рассказали, что Казахстан переориентирует поток нефти после атаки дронов на КТК.