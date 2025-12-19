Курс доллара вырос на 3,5 тенге на торгах 19 декабря
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,66 тенге, поднявшись на 3,54 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,38 тенге (-0,02).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,60 тенге (+0,65).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 517,7-519,7 тенге, евро – по 604,9-609,7 тенге, рубли – по 6,38-6,52.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 декабря.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,18 доллара, составила 59,64 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,13 доллара США – до 56,02 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 513,55 тенге, евро – 602,09 тенге, рубля – 6,42 тенге.
