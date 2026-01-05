#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Финансы

Где больше платят за работу: Алматы и Астана против Нью-Йорка и Стамбула

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 10:51 Фото: freepik
Мировой рынок труда окончательно перестал быть однородным. В то время как старые финансовые столицы Запада сталкиваются с дефляцией зарплат в долларовом эквиваленте, развивающиеся хабы демонстрируют агрессивный рост, сообщает Zakon.kz.

Свежий отчет Visual Capitalist, основанный на данных Numbeo и Deutsche Bank, позволяет нам взглянуть на место Казахстана в глобальной иерархии благосостояния.

Швейцарский монолит и американская эрозия

На вершине мирового рейтинга 2025 года по уровню зарплат прочно закрепились города Швейцарии. Женева (7 984 доллара) и Цюрих (7 788 долларов) остаются недосягаемыми, сочетая в себе высокую концентрацию капитала и хронический дефицит узкопрофильных специалистов.

Однако за внешней стабильностью лидеров скрываются тектонические сдвиги. Сан–Франциско, долгое время считавшийся эталоном ИТ–богатства, хотя и удерживает третье место с доходом в 7 092 доллара, показал снижение на 10,6% за последние пять лет. Еще более драматичная ситуация в Нью–Йорке, где средняя зарплата упала на 14,9% – до 5 128 долларов.

Аналитики связывают это с "постпандемийным переформатированием". Массовый уход на удаленную работу и миграция топ–менеджмента в штаты с более низкими налогами размыли зарплатную базу мегаполисов. Тот факт, что Бостон (5 940 долларов) и Чикаго (5 203 доллара) удерживают позиции лучше Нью–Йорка, говорит о более устойчивой структуре их локальных рынков труда, менее зависимых от перегретого финтеха.

таблица зарплаты, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 10:51

Фото: Zakon.kz

Феномен догоняющего

Самые впечатляющие темпы роста продемонстрировали города, которые еще пять лет назад считались "дешевыми локациями".

  • Варшава – лидер роста (+95,3%), где средняя зарплата достигла 2 002 долларов;
  • Стамбул – несмотря на валютные шторма, в долларах зарплаты выросли на 94,5%, составив 842 доллара;
  • Бангалор – индийский ИТ–хаб прибавил 80,7%, достигнув отметки в 1 312 долларов;
  • Москва – рост на 63,1% вывел средний показатель на уровень 1 650 долларов.

Наше мнение таково, что этот рывок (за исключением Москвы) – следствие эффекта "низкой базы". Однако он свидетельствует о глобальном перераспределении ролей: развивающиеся рынки активно импортируют западные стандарты оплаты труда для удержания талантов.

таблица зарплаты, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 10:51

Фото: Zakon.kz

Казахстанский кейс

Для Казахстана 2025 год стал моментом истины. Если в конце 2020 года средний казахстанец зарабатывал около 555 долларов (233 136 тенге), то к концу 2025 года страна показала двукратный рост в долларовом эквиваленте. Средний показатель по РК – 805 долларов (412 000 тенге).

Что касается главных городов, то на октябрь 2025 года зарплатная карта страны выглядит следующим образом:

  • Алматы – 1 080 долларов (553 299 тенге).
  • Астана – 980 долларов (501 873 тенге).

Алматы не просто лидирует внутри страны, но и обходит такие мегаполисы, как Стамбул (842 доллара), Рио–де–Жанейро (439 долларов) и Боготу (375 долларов). Столица финансового сектора РК вплотную приблизилась к показателям Бангалора, что делает казахстанский мегаполис конкурентоспособным игроком на евразийском пространстве.

Между Востоком и Западом

Данные Visual Capitalist подтверждают теорию "двухскоростного мира". В богатых центрах, таких как Люксембург (6 156 долларов), зарплаты растут в абсолютных цифрах (прирост составил 1 721 доллар за 5 лет), сохраняя колоссальный разрыв с остальным миром.

Для Казахстана же текущие показатели – это одновременно успех и вызов. Рост зарплат в два раза в долларовом выражении за пять лет – это признак зрелости экономики и роста сервисного сектора. Однако Алматы и Астане еще предстоит пройти долгий путь до уровня даже "второго эшелона" Европы.

Главный риск 2025 года – валютная волатильность. Пример Каира, где из–за девальвации зарплата рухнула на 40,1% до 165 долларов, служит напоминанием: номинальный рост в местной валюте ничего не значит. Для удержания позиций Казахстану необходимо смещать акцент с простого повышения окладов на рост производительности труда.

Ранее мы рассказали, в каких регионах РК самая большая зарплата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Алматы и Астана против Нью-Йорка: где жить дешевле
11:46, 24 июля 2025
Алматы и Астана против Нью-Йорка: где жить дешевле
Проблемы рынка труда Казахстана назвала Жакупова
11:16, 14 октября 2024
Проблемы рынка труда Казахстана назвала Жакупова
Хайнань готов платить ценным научным сотрудникам до 140 тысяч долларов в год
11:21, 27 октября 2024
Хайнань готов платить ценным научным сотрудникам до 140 тысяч долларов в год
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: