Где больше платят за работу: Алматы и Астана против Нью-Йорка и Стамбула

Мировой рынок труда окончательно перестал быть однородным. В то время как старые финансовые столицы Запада сталкиваются с дефляцией зарплат в долларовом эквиваленте, развивающиеся хабы демонстрируют агрессивный рост, сообщает Zakon.kz.

Свежий отчет Visual Capitalist, основанный на данных Numbeo и Deutsche Bank, позволяет нам взглянуть на место Казахстана в глобальной иерархии благосостояния.

Швейцарский монолит и американская эрозия

На вершине мирового рейтинга 2025 года по уровню зарплат прочно закрепились города Швейцарии. Женева (7 984 доллара) и Цюрих (7 788 долларов) остаются недосягаемыми, сочетая в себе высокую концентрацию капитала и хронический дефицит узкопрофильных специалистов.

Однако за внешней стабильностью лидеров скрываются тектонические сдвиги. Сан–Франциско, долгое время считавшийся эталоном ИТ–богатства, хотя и удерживает третье место с доходом в 7 092 доллара, показал снижение на 10,6% за последние пять лет. Еще более драматичная ситуация в Нью–Йорке, где средняя зарплата упала на 14,9% – до 5 128 долларов.

Аналитики связывают это с "постпандемийным переформатированием". Массовый уход на удаленную работу и миграция топ–менеджмента в штаты с более низкими налогами размыли зарплатную базу мегаполисов. Тот факт, что Бостон (5 940 долларов) и Чикаго (5 203 доллара) удерживают позиции лучше Нью–Йорка, говорит о более устойчивой структуре их локальных рынков труда, менее зависимых от перегретого финтеха.

Феномен догоняющего

Самые впечатляющие темпы роста продемонстрировали города, которые еще пять лет назад считались "дешевыми локациями".

Варшава – лидер роста (+95,3%), где средняя зарплата достигла 2 002 долларов;

– лидер роста (+95,3%), где средняя зарплата достигла 2 002 долларов; Стамбул – несмотря на валютные шторма, в долларах зарплаты выросли на 94,5%, составив 842 доллара;

– несмотря на валютные шторма, в долларах зарплаты выросли на 94,5%, составив 842 доллара; Бангалор – индийский ИТ–хаб прибавил 80,7%, достигнув отметки в 1 312 долларов;

– индийский ИТ–хаб прибавил 80,7%, достигнув отметки в 1 312 долларов; Москва – рост на 63,1% вывел средний показатель на уровень 1 650 долларов.

Наше мнение таково, что этот рывок (за исключением Москвы) – следствие эффекта "низкой базы". Однако он свидетельствует о глобальном перераспределении ролей: развивающиеся рынки активно импортируют западные стандарты оплаты труда для удержания талантов.

Казахстанский кейс

Для Казахстана 2025 год стал моментом истины. Если в конце 2020 года средний казахстанец зарабатывал около 555 долларов (233 136 тенге), то к концу 2025 года страна показала двукратный рост в долларовом эквиваленте. Средний показатель по РК – 805 долларов (412 000 тенге).

Что касается главных городов, то на октябрь 2025 года зарплатная карта страны выглядит следующим образом:

Алматы – 1 080 долларов (553 299 тенге).

Астана – 980 долларов (501 873 тенге).

Алматы не просто лидирует внутри страны, но и обходит такие мегаполисы, как Стамбул (842 доллара), Рио–де–Жанейро (439 долларов) и Боготу (375 долларов). Столица финансового сектора РК вплотную приблизилась к показателям Бангалора, что делает казахстанский мегаполис конкурентоспособным игроком на евразийском пространстве.

Между Востоком и Западом

Данные Visual Capitalist подтверждают теорию "двухскоростного мира". В богатых центрах, таких как Люксембург (6 156 долларов), зарплаты растут в абсолютных цифрах (прирост составил 1 721 доллар за 5 лет), сохраняя колоссальный разрыв с остальным миром.

Для Казахстана же текущие показатели – это одновременно успех и вызов. Рост зарплат в два раза в долларовом выражении за пять лет – это признак зрелости экономики и роста сервисного сектора. Однако Алматы и Астане еще предстоит пройти долгий путь до уровня даже "второго эшелона" Европы.

Главный риск 2025 года – валютная волатильность. Пример Каира, где из–за девальвации зарплата рухнула на 40,1% до 165 долларов, служит напоминанием: номинальный рост в местной валюте ничего не значит. Для удержания позиций Казахстану необходимо смещать акцент с простого повышения окладов на рост производительности труда.

