Как формируется пенсия в Казахстане

В Казахстане действует трехуровневая пенсионная система. Из каких элементов она состоит, как формируется и от чего зависит итоговый размер, 2 декабря 2024 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила руководитель управления департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН РК Бибинур Алимбекова, в настоящее время пенсия в Казахстане формируется из трех составляющих:

базовая;

солидарная;

накопительная.

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Базовая пенсия

Базовая пенсия назначается всем, кто достиг пенсионного возраста. При определении ее размера учитывается весь трудовой стаж на дату достижения пенсионного возраста.

"Минимальный размер базовой пенсии при стаже 10 лет и менее составляет 65% от величины прожиточного минимума, или 28 215 тенге. Максимальный размер в этом году 105% от прожиточного минимума, или 45 578 тенге. С ежегодным увеличением прожиточного минимума повышается размер базовой пенсии". Бибинур Алимбекова

Солидарная пенсия

Пенсию по возрасту или, как ее называют, солидарную пенсию получают граждане, имеющие трудовой стаж не менее шести месяцев до 1 января 1998 года.

"Ее размер зависит от стажа работы до этого периода и среднемесячного дохода. Ежегодно размеры солидарных пенсий индексируются с опережением уровня инфляции на 2%". Бибинур Алимбекова

Накопительная пенсия

Накопительная пенсия выплачивается лицам, которые участвуют в накопительной пенсионной системе путем уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов.

"Размеры накопительной пенсии зависят от периода участия в системе и объема пенсионных накоплений. Чем больше накопил, тем выше размер пенсии". Бибинур Алимбекова

Кроме того, как напомнила спикер, с этого года началось поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей за счет собственных средств в пользу своих работников.

"Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года. Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений". Бибинур Алимбекова

По ее словам, их пенсия будет складываться из трех компонентов:

базовая пенсия от государства;

накопительная за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд;

условно накопительный за счет взносов работодателей.

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По состоянию на 1 ноября 2024 года численность пенсионеров в Казахстане – 2 млн 421 тыс. человек. По данным Минтруда, средний размер совокупной пенсии составил 131 730 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 122 тенге, базовой пенсии – 42 608 тенге.