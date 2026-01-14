Аномальные миллиарды долларов и евро захлестнули внебиржевой рынок Казахстана

Казахстанские банки превратились в крупнейший хаб для перераспределения международных финансовых потоков. В декабре 2025 года объем внебиржевых сделок с долларом взлетел до исторического максимума, в пять раз превысив привычные показатели, сообщает Zakon.kz.

Долларовый рекорд: выход за рамки

Согласно данным Нацбанка, декабрь стал месяцем абсолютных рекордов, которых финансовая система страны не видела по крайней мере с начала 2015 года. В рамках сделок USD/KZT казахстанские банки приобрели 38,3 млрд долларов (19,5 трлн тенге по среднему курсу), в то время как объемы продаж составили 37,8 млрд долларов (19,2 трлн тенге).

Как отмечают аналитики Первого кредитного бюро, несмотря на то, что рост к ноябрю выглядит умеренным (15% по покупкам и 12% по продажам), уровни последних трех месяцев смотрятся исключительными на фоне нормы прежних периодов. Масштаб происходящего отчетливо виден при сравнении:

в январе–сентябре 2025 года: среднемесячные объемы покупки – 7,8 млрд долларов, продажи – 7,9 млрд долларов;

весь 2024 год: 8,8 млрд долларов и 8,5 млрд долларов соответственно.

Фактически показатели декабря 2025 года оказались кратно – в четыре–пять раз – больше "нормальных" значений последнего времени. Таких высот рынок достиг за счет торгов с банками–нерезидентами. В декабре объем покупок у иностранных организаций составил 32,8 млрд долларов, продаж – 32,3 млрд долларов. Эти значения держатся на пике три месяца подряд.

Фото: Zakon.kz

Санкционный транзит и скрытые сделки

Параллельно с долларовым бумом лихорадит и рынок европейской валюты. С сентября 2025 года объемы торгов евро/тенге не опускаются ниже отметки в 3 млрд евро ежемесячно, при этом торговля идет почти целиком между резидентами. Для понимания контраста: обычно показатели в конкретный месяц измеряются даже не сотнями, а десятками миллионов, и лишь несколько раз они добирались до отметки в 1 млрд евро.

Все подобные всплески с объемами выше 1 млрд евро отмечались со второй половины 2024 года, а первый из них сопровождался исключительными показателями в торгах парой тенге – юань. Эксперты и российские СМИ связывают эти кейсы с активностью компаний из РФ:

в случае с евро причиной считают санкции против Московской биржи;

в случае с юанем – изменение механизмов расчетов российских компаний с Китаем.

Хотя торги в паре тенге с китайской валютой на внебиржевом рынке демонстрировали ощутимый взлет только один раз (в ноябре 2024 года), стоит учитывать данные источников Bloomberg. Согласно их информации, сделки с юанем в интересах зарубежных клиентов казахстанских банков могли проводиться и в валютах, отличных от тенге, из–за чего они остаются невидимыми в официальной статистике. Аналитики ranking.kz также отмечают общую тенденцию к усложнению схем трансграничных платежей.

Фото: Zakon.kz

Рублевый фактор и биржевые тренды

Ситуация с российской валютой остается стабильно напряженной. Внебиржевые объемы в паре рубль – тенге со второй половины 2024 года удерживаются на высоком уровне, включая отдельные новые всплески. Примерно сходная картина наблюдается и в биржевых торгах рублем на KASE.

Что касается юаня, то в биржевой торговле обращает на себя внимание устойчивое повышение объемов с лета прошлого года. Все эти факты указывают на то, что финансовая инфраструктура Казахстана стала ключевым звеном в перераспределении валютных потоков всего региона.

