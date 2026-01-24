#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 января

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 11:11 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 24 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 503,19 тенге; евро – 589,88 тенге; российский рубль – 6,64 тенге; китайский юань – 72,39 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

503 тенге на покупку, 510 тенге на продажу.

Курс евро:

590 тенге на покупку, 600 тенге на продажу.

Курс рубля:

6.45 тенге на покупку, 6.75 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

504,41 тенге на покупку, 506,82 тенге на продажу.

Курс евро:

591,83 тенге на покупку, 596,38 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,49 тенге на покупку, 6,61 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 11:11
Доллар США: улыбка превращается в гримасу

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение прокомментировал глава Нацбанка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 4 января
11:25, 04 января 2026
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 4 января
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 января
11:16, 01 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 января
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 2 января
11:49, 02 января 2026
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 2 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: