Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 января
По состоянию на 24 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 503,19 тенге; евро – 589,88 тенге; российский рубль – 6,64 тенге; китайский юань – 72,39 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
503 тенге на покупку, 510 тенге на продажу.
Курс евро:
590 тенге на покупку, 600 тенге на продажу.
Курс рубля:
6.45 тенге на покупку, 6.75 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
504,41 тенге на покупку, 506,82 тенге на продажу.
Курс евро:
591,83 тенге на покупку, 596,38 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,49 тенге на покупку, 6,61 тенге на продажу.
