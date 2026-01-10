Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 января
По состоянию на 10 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 510,08 тенге; евро – 594,46 тенге; российский рубль – 6,43 тенге; китайский юань – 73,05 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
510 тенге на покупку, 517 тенге на продажу.
Курс евро:
593 тенге на покупку, 603,13 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,29 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
511,80 тенге на покупку, 514,52 тенге на продажу.
Курс евро:
594,10 тенге на покупку, 599,65 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,26 тенге на покупку, 6,43 тенге на продажу.
