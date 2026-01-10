#Казахстан в сравнении
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 января

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 11:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 10 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 510,08 тенге; евро – 594,46 тенге; российский рубль – 6,43 тенге; китайский юань – 73,05 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

510 тенге на покупку, 517 тенге на продажу.

Курс евро:

593 тенге на покупку, 603,13 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,29 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

511,80 тенге на покупку, 514,52 тенге на продажу.

Курс евро:

594,10 тенге на покупку, 599,65 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,26 тенге на покупку, 6,43 тенге на продажу.

Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году

Что должен знать и сделать каждый казахстанец перед тем, как взять кредит – читайте по ссылке.

