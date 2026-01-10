Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 10 января

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 10 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 510,08 тенге; евро – 594,46 тенге; российский рубль – 6,43 тенге; китайский юань – 73,05 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 510 тенге на покупку, 517 тенге на продажу. Курс евро: 593 тенге на покупку, 603,13 тенге на продажу. Курс рубля: 6,29 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 511,80 тенге на покупку, 514,52 тенге на продажу. Курс евро: 594,10 тенге на покупку, 599,65 тенге на продажу. Курс рубля: 6,26 тенге на покупку, 6,43 тенге на продажу. Материал по теме Что произошло с Национальным фондом Казахстана в 2025 году Что должен знать и сделать каждый казахстанец перед тем, как взять кредит – читайте по ссылке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: