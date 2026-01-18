Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны 18 января
По состоянию на 17 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 512,07 тенге; евро – 595,42 тенге; российский рубль – 6,57 тенге; китайский юань – 73,43 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
511 тенге на покупку, 518 тенге на продажу.
Курс евро:
591 тенге на покупку, 601 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,4 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
511,27 тенге на покупку, 513,46 тенге на продажу.
Курс евро:
593,01 тенге на покупку, 598,5 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,42 тенге на покупку, 6,53 тенге на продажу.
