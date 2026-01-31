Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 января
По состоянию на 31 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 501,24 тенге; евро – 597,92 тенге; российский рубль – 6,63 тенге; китайский юань – 72,16 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
499 тенге на покупку, 506 тенге на продажу.
Курс евро:
591 тенге на покупку, 601 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,4 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
502,57 тенге на покупку, 505,12 тенге на продажу.
Курс евро:
594,98 тенге на покупку, 599,54 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,52 тенге на покупку, 6,64 тенге на продажу.
