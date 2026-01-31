Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 января

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 31 января 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 501,24 тенге; евро – 597,92 тенге; российский рубль – 6,63 тенге; китайский юань – 72,16 тенге. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 499 тенге на покупку, 506 тенге на продажу. Курс евро: 591 тенге на покупку, 601 тенге на продажу. Курс рубля: 6,4 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 502,57 тенге на покупку, 505,12 тенге на продажу. Курс евро: 594,98 тенге на покупку, 599,54 тенге на продажу. Курс рубля: 6,52 тенге на покупку, 6,64 тенге на продажу. Материал по теме Жить в долг не запретишь: казахстанцы не боятся высоких процентов по кредитам Ранее сообщалось, что цена золота может достичь 4 миллионов тенге за унцию в 2026 году.

