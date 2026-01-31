#Казахстан в сравнении
Финансы

"Нацфонд – детям": сколько начислили казахстанцам по итогам 2025 года

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 11:23 Фото: Zakon.kz
Национальный Банк Казахстана обнародовал информацию о начислениях по программе "Нацфонд – детям", сообщает Zakon.kz.

В рамках программы "Нацфонд – детям" по итогам 2025 года начислено по 130,71 долларов США на счет каждого ребенка. При этом, на конец 2025 года общее количество участников программы составило 6 918 656 детей, говорится в сообщении Нацбанка.

Программа "Нацфонд – детям" стартовала с 1 января 2024 года. В 2024 году сумма начисления на каждого ребенка составила 100,52 долларов США. В 2025 году начислено по 129,38 долларов США.

Важно учитывать, что сумма начислений детям формируются ежегодно за счет половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда и напрямую зависит от объема валютных активов фонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход.

Общая накопленная сумма за 3 года реализации программы составила 370,56 долларов США на одного ребенка, с учетом инвестиционного дохода. Соответствующая информация будет доступна 31 января 2026 года в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile и на сайте kids.enpf.kz.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке готовы рассмотреть возможность передачи выплат из Нацфонда детям одной семьи.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Следите за новостями zakon.kz в:
