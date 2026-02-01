#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Финансы

Цены на популярные криптовалюты 1 февраля

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 16:14 Фото: Zakon.kz
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 78 409,0 $; изменения за 24 часа: -5,50%.

Ethereum (ETH): 2 390,09 $; изменения за 24 часа: -9,47%.

Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 771,40 $; изменения за 24 часа: -7,80%.

USD Coin (USDC): 1,0008 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

Dogecoin (DOGE): 0,105026 $; изменения за 24 часа: -6,09%.

Cardano (ADA): 0,2935 $; изменения за 24 часа: -5,44%.

По состоянию на 1 февраля 2026 года доллар США в Национальном банке РК равен 501,24 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Цены на популярные криптовалюты на 18 февраля
17:03, 18 февраля 2024
Цены на популярные криптовалюты на 18 февраля
Цены на популярные криптовалюты на 10 февраля
17:15, 10 февраля 2024
Цены на популярные криптовалюты на 10 февраля
Цены на популярные криптовалюты на 17 февраля
17:42, 17 февраля 2024
Цены на популярные криптовалюты на 17 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович и Карлос Алькарас установили рекорд Australian Open в Открытую эру
16:23, Сегодня
Новак Джокович и Карлос Алькарас установили рекорд Australian Open в Открытую эру
Клуб казахстанской Премьер-лиги может усилиться форвардом из Европы
16:02, Сегодня
Клуб казахстанской Премьер-лиги может усилиться форвардом из Европы
"Шахтёр" попрощался с двумя казахстанскими защитниками
15:38, Сегодня
"Шахтёр" попрощался с двумя казахстанскими защитниками
Елена Рыбакина устроила чемпионскую фотосессию с кубком Australian Open
15:13, Сегодня
Елена Рыбакина устроила чемпионскую фотосессию с кубком Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: