Цены на популярные криптовалюты 1 февраля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 78 409,0 $; изменения за 24 часа: -5,50%.
Ethereum (ETH): 2 390,09 $; изменения за 24 часа: -9,47%.
Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,05%.
BNB (BNB): 771,40 $; изменения за 24 часа: -7,80%.
USD Coin (USDC): 1,0008 $; изменения за 24 часа: -0,05%.
Dogecoin (DOGE): 0,105026 $; изменения за 24 часа: -6,09%.
Cardano (ADA): 0,2935 $; изменения за 24 часа: -5,44%.
По состоянию на 1 февраля 2026 года доллар США в Национальном банке РК равен 501,24 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.