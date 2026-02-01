Цены на популярные криптовалюты 1 февраля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 78 409,0 $; изменения за 24 часа: -5,50%.

Ethereum (ETH): 2 390,09 $; изменения за 24 часа: -9,47%.

Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,05%.

BNB (BNB): 771,40 $; изменения за 24 часа: -7,80%.

USD Coin (USDC): 1,0008 $; изменения за 24 часа: -0,05%.

Dogecoin (DOGE): 0,105026 $; изменения за 24 часа: -6,09%.

Cardano (ADA): 0,2935 $; изменения за 24 часа: -5,44%.

По состоянию на 1 февраля 2026 года доллар США в Национальном банке РК равен 501,24 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.