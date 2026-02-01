#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
501.02
597.27
6.59
Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 февраля

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 11:01 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 501,24 тенге; евро – 597,92 тенге; российский рубль – 6,63 тенге; китайский юань – 72,16 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

499 тенге на покупку, 506 тенге на продажу.

Курс евро:

591 тенге на покупку, 601 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,4 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

502,45 тенге на покупку, 504,77 тенге на продажу.

Курс евро:

595,08 тенге на покупку, 599,62 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,49 тенге на покупку, 6,61 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 11:01
Жить в долг не запретишь: казахстанцы не боятся высоких процентов по кредитам

Ранее сообщалось, что цена золота может достичь 4 миллионов тенге за унцию в 2026 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 января
11:16, 01 января 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 января
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 ноября
11:03, 15 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 ноября
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 ноября
12:21, 22 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 22 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шавкат Рахмонов выступил с заявлением после новостей о травме казахстанца
11:49, Сегодня
Шавкат Рахмонов выступил с заявлением после новостей о травме казахстанца
Стивенсон забрал титул боксёрской организации, чемпионом которой является Алимханулы
11:34, Сегодня
Стивенсон забрал титул боксёрской организации, чемпионом которой является Алимханулы
"Кайрат" оставил послание "Карабаху" после вылета из Лиги чемпионов
11:08, Сегодня
"Кайрат" оставил послание "Карабаху" после вылета из Лиги чемпионов
Лучшая теннисистка Казахстана снялась с турнира после триумфа на Australian Open
10:44, Сегодня
Лучшая теннисистка Казахстана снялась с турнира после триумфа на Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: