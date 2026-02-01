Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 февраля
По состоянию на 1 февраля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 501,24 тенге; евро – 597,92 тенге; российский рубль – 6,63 тенге; китайский юань – 72,16 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
499 тенге на покупку, 506 тенге на продажу.
Курс евро:
591 тенге на покупку, 601 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,4 тенге на покупку, 6,7 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
502,45 тенге на покупку, 504,77 тенге на продажу.
Курс евро:
595,08 тенге на покупку, 599,62 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,49 тенге на покупку, 6,61 тенге на продажу.
