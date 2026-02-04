#Казахстан в сравнении
Финансы

Кадровый резерв: как южные регионы питают рынок труда казахстанских мегаполисов

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 16:23 Фото: Zakon.kz
Данные статистики за 2025 год подтверждают многолетний тренд: юг страны продолжает оставаться главным "демографическим донором" республики: здесь самая высокая рождаемость, но при этом самый масштабный отток жителей, сообщает Zakon.kz.

Кузница кадров: почему юг не пустеет при массовом отъезде

Согласно анализу сводки БНС АСПиР РК на 1 января 2026 года, Туркестанская область сохраняет статус самого густонаселенного региона страны с численностью 2 148 658 человек. Однако за 2025 год общее количество жителей здесь немного сократилось. Секрет такой динамики прост: регион экспортирует людей быстрее, чем они рождаются.

Статистика говорит сама за себя.

  • Естественный прирост: в области родилось на 36 854 человека больше, чем умерло. Это абсолютный рекорд по Казахстану. Для сравнения: во всей Акмолинской области этот показатель составил всего 1913 человек.
  • Сальдо миграции: из региона уехало на 42 237 человек больше, чем прибыло. Это самый высокий показатель убыли населения за счет переездов в стране.

Такой мощный поток внутренней миграции делает регион ключевым поставщиком трудовых ресурсов.

В условиях, когда мегаполисы остро нуждаются в рабочих руках, именно выходцы из Туркестанской области заполняют вакансии в строительстве, сфере услуг и торговле.

Куда именно уезжают южане?

Если Туркестанская область теряет людей, то города республиканского значения их буквально впитывают.

Лидером по притяжению населения стала Астана: за год положительное сальдо миграции составило 89 244 человека. Общий прирост населения столицы за год превысил 109 тысяч человек. Следом идет Алматы, где миграционный приток составил 36 437 человек.

Шымкент, находящийся в непосредственной близости от Туркестанской области, также активно забирает кадры: сюда переехало на 15 435 человек больше, чем выехало. Это подтверждает статус города как первого "фильтра" и главного хаба для южной молодежи.

Село как основной источник миграции

Анализ показывает: основной отток происходит из сельской местности. В Туркестанской области сельское население сократилось за год более чем на 9 тысяч человек, а отрицательное миграционное сальдо в селах составило 36 369 человек.

Это важный сигнал для рынка труда: в города едут люди, привыкшие к физическому труду и готовые к адаптации в новых условиях. Именно сельская молодежь юга становится тем топливом, которое поддерживает строительный и сервисный сектора в столице и Алматы.

Одним словом, Туркестанская область выполняет важнейшую стратегическую задачу: она обеспечивает демографическую устойчивость всей страны. В то время как северные и восточные регионы (СКО, область Абай, ВКО) сталкиваются с естественной убылью или минимальным приростом, юг генерирует новые трудовые резервы.

Ранее мы сообщили, что Казахстан возглавил рейтинг стран Центральной Азии по продолжительности жизни.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
