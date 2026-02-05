Курс доллара снизился еще на 3,3 тенге
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,10 тенге, снизившись еще на 3,36 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,46 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,48 тенге (-0,62).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,5-497,5 тенге, евро – по 583,1-588,5 тенге, рубли – по 6,42-6,54.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 февраля.
Так, апрельский фьючерс на нефть Brent понизился на 1,3% и составил $68,53 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в марте стоит 64,22 доллара за баррель (-1,4%).
Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,65 тенге, евро – 589,06 тенге, рубля – 6,49 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 февраля, можно здесь.