Финансы

Курс доллара снизился еще на 3,3 тенге

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 15:40 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 февраля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 495,10 тенге, снизившись еще на 3,36 тенге.

Курс российского рубля поднялся до 6,46 тенге (+0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,48 тенге (-0,62).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 494,5-497,5 тенге, евро – по 583,1-588,5 тенге, рубли – по 6,42-6,54.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 5 февраля.

Так, апрельский фьючерс на нефть Brent понизился на 1,3% и составил $68,53 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте стоит 64,22 доллара за баррель (-1,4%).

Утром Национальный банк установил курс доллара в 498,65 тенге, евро – 589,06 тенге, рубля – 6,49 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 февраля, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
