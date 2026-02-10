#Казахстан в сравнении
Финансы

Президент поручил оказывать все формы социальной поддержки через "Социальный кошелек"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 12:07 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана 10 февраля 20026 года на расширенном заседании правительства поднял вопрос эффективности использования выделенных на цифровизацию средств, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал цифровизацию социальной сферы критически важной задачей.

"По итогам прошлого года в эту отрасль было направлено порядка 40% всех расходов республиканского бюджета. Однако по эффективности их использования есть большие вопросы. Поэтому правительство должно сформировать социальные цифровые профили домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки. Все формы поддержки от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье, образование следует предоставлять через "Социальный кошелек", интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой", – сказал Токаев.

Правительству совместно с акиматами поручено масштабировать применение данного инструмента и обеспечить его ускоренное внедрение до конца текущего года.

"По моим наблюдениям, Правительство остыло к отечественному продукту – мессенджеру Aitu, его продвижение даже среди госслужащих остановилось. Следует разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент – eGov AI, который постепенно заменит Центры обслуживания населения. Кроме того, нужно определить Единую цифровую платформу социальной защиты в качестве базовой инфраструктуры управления мерами социальной поддержки", – добавил президент.

Ранее сообщалось, что налоговая реформа должна принести в бюджет 4,4 трлн тенге.

Азамат Сыздыкбаев
Ошибка в тексте: