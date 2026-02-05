#Казахстан в сравнении
Финансы

Взять кредит стало сложнее: рынок займов в Казахстане остывает

кредиты, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 16:28 Фото: pexels
Меры Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка дали эффект: темпы роста займов населению снизились, а беззалоговое кредитование утратило прежнюю динамику. При этом банки нарастили финансирование бизнеса и экономики, сохранив устойчивость сектора, сообщает Zakon.kz.

Эффект регулирования

По итогам 2025 года кредиты населению выросли на 19,8% – до 24,8 трлн тенге. Для сравнения: годом ранее рост составлял 23,9%. Наиболее заметное замедление произошло в сегменте потребительских займов, который еще недавно был главным источником кредитного расширения.

По данным АРРФР, потребительские кредиты за год увеличились на 21,0% (16,7 трлн тенге), тогда как в 2024 году рост достигал 33,5%. Особенно показательной стала динамика беззалогового кредитования: его темпы снизились почти вдвое – с 29,3% в 2024 году до 14,5% по итогам 2025 года. Еще более резко замедлилась выдача новых беззалоговых займов – с 22,6% до 6,1%.

В АРРФР отмечают, что такое охлаждение стало прямым следствием принятых регуляторных мер: ужесточения требований к заемщикам, ограничения долговой нагрузки и изменения параметров денежно-кредитной политики. Цель этих шагов – не допустить перегрева рынка и роста закредитованности населения.

При этом потребкредитование не остановилось полностью. Существенный вклад в рост сегмента в 2025 году внесли автокредиты: их объем увеличился сразу на 42,4% – до 4 трлн тенге, что отражает восстановление спроса на автомобили и развитие автокредитных программ. Также в структуре кредитов населению выросли ипотечные кредиты – на 14,6%, до 6,9 трлн тенге

Деньги для бизнеса

На фоне охлаждения розничного кредитования банки активнее наращивали финансирование бизнеса. Кредиты экономике по итогам 2025 года выросли на 19,1% – до 40,2 трлн тенге. Это стало одним из ключевых источников роста активов банковского сектора.

Кредиты субъектам бизнеса увеличились на 18,0% и достигли 15,4 трлн тенге – максимальный рост с 2007 года. Основной вклад обеспечили займы крупному бизнесу, объем которых вырос на 27,1% – до 5,5 трлн тенге, а также кредитование индивидуальных предпринимателей, показавшее рост на 35,6% – до 3,1 трлн тенге.

Сегмент малого и среднего бизнеса рос более умеренно: кредиты МСБ увеличились на 5,7% – до 6,8 трлн тенге. В регуляторе связывают это с чувствительностью МСБ к ужесточению финансовых условий, пересмотром механизмов господдержки и наличием альтернативных источников финансирования.

Рост кредитования был зафиксирован практически во всех отраслях экономики – от промышленности и торговли до строительства, транспорта и сферы услуг, что говорит о сохранении инвестиционной активности.

Нацбанк: от предупреждений к результату

Еще в начале 2025 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов открыто предупреждал о рисках перегрева рынка потребкредитования. На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года он отмечал, что рост кредитования населения достиг 24,4%, а потребительские кредиты прибавили 33,5%.

Тогда в рамках совместной инициативы финансовых регуляторов, правительства и Парламента был принят закон, направленный на сдерживание закредитованности.

"В целях недопущения закредитованности населения в рамках общей инициативы финансовых регуляторов, правительства и Парламента принят закон: введен запрет на выдачу кредитов при наличии просрочки. Введен двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам. Установлена максимальная сумма потребзаймов. Введен новый норматив, ограничивающий долг заемщика".Тимур Сулейменов

Сегодня можно говорить о том, что эти меры начали работать. Темпы роста потребительского кредитования снизились, а рынок становится более сбалансированным – без резких перекосов в сторону необеспеченных займов.

Ранее мы рассказали, кто не сможет взять кредит в Казахстане в 2026 году.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
