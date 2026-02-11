#Казахстан в сравнении
Финансы

В Америке удивлены темпами казахстанской инфляции

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 10:56 Фото: pixabay
Начало 2026 года для экономики Казахстана ознаменовалось повышением НДС с 12% до 16%. Большинство международных институтов предрекало резкий скачок цен, однако свежие статистические данные показали неожиданно мягкий сценарий, сообщает Zakon.kz.

Ожидания против реальности

Заметка JP Morgan, приведенная казахстанским экономистом Эльдаром Шамсутдиновым, так и называется: "Приятный сюрприз от казахстанской инфляции на фоне налоговых реформ".

Дело в том, что в JP Morgan, с учетом налоговых изменений в РК, прогнозировали инфляцию на уровне 14,4%, в то время как консенсус–прогноз Bloomberg остановился на отметке 13,7%. На фоне этих цифр фактический показатель в 12,2% выглядит как позитивная новость для иностранных инвесторов.

Специалисты JP Morgan предполагают: производители начали плавно корректировать ценники еще во второй половине 2025 года, чтобы избежать шокового удара по спросу в январе. Это позволило "размыть" эффект от повышения НДС.

"Кроме того, продовольственный сектор показал уверенное замедление: в январе рост цен на продукты составил всего 0,4% в месячном выражении по сравнению с декабрьскими 0,8%".JP Morgan

Фактор базовой ставки и внешнее влияние

Денежно–кредитная политика Нацбанка Казахстана остается жесткой, что выступает естественным барьером для инфляции. Высокая базовая ставка и укрепление национальной валюты поддерживают процесс дезинфляции. Влияет и внешний фон: эксперты указывают на то: что инфляция в России продолжает снижаться, дополнительно помогая внутренним процессам в Казахстане.

Несмотря на позитивные сдвиги, аналитики подчеркивают: расслабляться рано.

"Маловероятно, что НБРК изменит курс и снизит ставку на ближайших двух заседаниях, в марте или апреле, до оценки эффекта возобновления реформы коммунальных тарифов и отмены других административных мер, таких как ограничения на экспорт говядины и мораторий на повышение цен на бензин и дизель".JP Morgan

Примечание. JPMorgan Chase & Co – крупнейший американский транснациональный финансовый конгломерат, входящий в "большую четверку" банков США и являющийся одним из самых влиятельных и прибыльных банков в мире. Основанный на наследии банкира Джона Пирпонта Моргана, он занимается инвестиционным банкингом, коммерческими услугами, управлением активами (более $5 трлн) и потребительским банкингом.

Фото: Zakon.kz

А что говорят отечественные экономисты?

Казахстанское экспертное сообщество разделяет осторожность зарубежного финансового института. Так, опрос АФК показывает: 90% профессиональных участников рынка ожидают сохранения базовой ставки на уровне 18,0% на ближайшем заседании 6 марта. Эксперты отмечают: предстоящее повышение цен на коммунальные услуги и горюче–смазочные материалы уже заложено в ожидания профессиональных игроков.

Согласно консолидированному мнению аналитиков, средняя оценка инфляции на горизонте года составит 11,6%. При этом аналитики констатируют: нормализация монетарной политики может быть отложена на неопределенный срок.

Ожидается: что только в течение следующих 12 месяцев ставка может снизиться до 16,25%, и то лишь при условии затухания инфляционных шоков.

Настроения населения начали меняться

Интересно: что взгляды рядовых граждан начали синхронизироваться с указанными позитивными трендами. Согласно январскому опросу Нацбанка, медианная оценка ожидаемой инфляции снизилась до 14,2% (в декабре показатель составлял 14,7%). Жители страны зафиксировали и некоторое замедление темпов роста цен в повседневной жизни. Ощущаемая инфляция за последние 12 месяцев также снизилась и составила 12,1%.

Долгосрочный оптимизм казахстанцев тоже окреп. Прогноз по росту цен через пять лет снизился до 13,8%. Это указывает на определенную стабилизацию потребительских настроенный.

Таким образом, можно сделать вывод: инфляционный пик, связанный с повышением НДС, пройден легче ожидаемого, экономика остается в зоне жесткого контроля со стороны регулятора.

Отметим, что 10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал задание правительству: принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
