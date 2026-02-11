В Америке удивлены темпами казахстанской инфляции

Начало 2026 года для экономики Казахстана ознаменовалось повышением НДС с 12% до 16%. Большинство международных институтов предрекало резкий скачок цен, однако свежие статистические данные показали неожиданно мягкий сценарий, сообщает Zakon.kz.

Ожидания против реальности

Заметка JP Morgan, приведенная казахстанским экономистом Эльдаром Шамсутдиновым, так и называется: "Приятный сюрприз от казахстанской инфляции на фоне налоговых реформ".

Дело в том, что в JP Morgan, с учетом налоговых изменений в РК, прогнозировали инфляцию на уровне 14,4%, в то время как консенсус–прогноз Bloomberg остановился на отметке 13,7%. На фоне этих цифр фактический показатель в 12,2% выглядит как позитивная новость для иностранных инвесторов.

Специалисты JP Morgan предполагают: производители начали плавно корректировать ценники еще во второй половине 2025 года, чтобы избежать шокового удара по спросу в январе. Это позволило "размыть" эффект от повышения НДС.

"Кроме того, продовольственный сектор показал уверенное замедление: в январе рост цен на продукты составил всего 0,4% в месячном выражении по сравнению с декабрьскими 0,8%". JP Morgan

Фактор базовой ставки и внешнее влияние

Денежно–кредитная политика Нацбанка Казахстана остается жесткой, что выступает естественным барьером для инфляции. Высокая базовая ставка и укрепление национальной валюты поддерживают процесс дезинфляции. Влияет и внешний фон: эксперты указывают на то: что инфляция в России продолжает снижаться, дополнительно помогая внутренним процессам в Казахстане.

Несмотря на позитивные сдвиги, аналитики подчеркивают: расслабляться рано.

"Маловероятно, что НБРК изменит курс и снизит ставку на ближайших двух заседаниях, в марте или апреле, до оценки эффекта возобновления реформы коммунальных тарифов и отмены других административных мер, таких как ограничения на экспорт говядины и мораторий на повышение цен на бензин и дизель". JP Morgan

Примечание. JPMorgan Chase & Co – крупнейший американский транснациональный финансовый конгломерат, входящий в "большую четверку" банков США и являющийся одним из самых влиятельных и прибыльных банков в мире. Основанный на наследии банкира Джона Пирпонта Моргана, он занимается инвестиционным банкингом, коммерческими услугами, управлением активами (более $5 трлн) и потребительским банкингом.

Фото: Zakon.kz

А что говорят отечественные экономисты?

Казахстанское экспертное сообщество разделяет осторожность зарубежного финансового института. Так, опрос АФК показывает: 90% профессиональных участников рынка ожидают сохранения базовой ставки на уровне 18,0% на ближайшем заседании 6 марта. Эксперты отмечают: предстоящее повышение цен на коммунальные услуги и горюче–смазочные материалы уже заложено в ожидания профессиональных игроков.

Согласно консолидированному мнению аналитиков, средняя оценка инфляции на горизонте года составит 11,6%. При этом аналитики констатируют: нормализация монетарной политики может быть отложена на неопределенный срок.

Ожидается: что только в течение следующих 12 месяцев ставка может снизиться до 16,25%, и то лишь при условии затухания инфляционных шоков.

Настроения населения начали меняться

Интересно: что взгляды рядовых граждан начали синхронизироваться с указанными позитивными трендами. Согласно январскому опросу Нацбанка, медианная оценка ожидаемой инфляции снизилась до 14,2% (в декабре показатель составлял 14,7%). Жители страны зафиксировали и некоторое замедление темпов роста цен в повседневной жизни. Ощущаемая инфляция за последние 12 месяцев также снизилась и составила 12,1%.

Долгосрочный оптимизм казахстанцев тоже окреп. Прогноз по росту цен через пять лет снизился до 13,8%. Это указывает на определенную стабилизацию потребительских настроенный.

Таким образом, можно сделать вывод: инфляционный пик, связанный с повышением НДС, пройден легче ожидаемого, экономика остается в зоне жесткого контроля со стороны регулятора.

Отметим, что 10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал задание правительству: принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет.