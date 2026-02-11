#Казахстан в сравнении
Общество

Какие регионы Казахстана окажутся под ударом стихии 12 февраля

зонт, снег, погода, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 17:25 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям страны о предстоящей погоде на четверг, 12 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному заявлению метеорологов, большая часть территории Казахстана окажется под влиянием антициклона.

В этих регионах ожидается морозная погода, но без осадков.

В то же время на юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются осадки – дождь и снег. Местами, как подчеркивают специалисты, они будут очень сильными.

"По республике ожидаются метель, опасный гололед, туман, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 12-14 февраля 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане сохраняются сильные морозы, а на Алматы и Шымкент надвигается непогода с осадками и метелью.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
