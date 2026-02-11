Какие регионы Казахстана окажутся под ударом стихии 12 февраля
Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям страны о предстоящей погоде на четверг, 12 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно распространенному заявлению метеорологов, большая часть территории Казахстана окажется под влиянием антициклона.
В этих регионах ожидается морозная погода, но без осадков.
В то же время на юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов прогнозируются осадки – дождь и снег. Местами, как подчеркивают специалисты, они будут очень сильными.
"По республике ожидаются метель, опасный гололед, туман, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Материал по теме
Где в Казахстане потеплеет до +5°С, а кому ждать морозов до -33°С
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 12-14 февраля 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане сохраняются сильные морозы, а на Алматы и Шымкент надвигается непогода с осадками и метелью.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript