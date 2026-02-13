Казахстан приблизился к топ-50 стран мира по сложности экономики

Страна заняла 55 место в Economic Complexity Index, ECI. Балл РК составил 0,38 по обновленным расчетам Harvard Growth Lab, сообщает Zakon.kz.

Еще несколько лет назад подобная позиция выглядела малореалистичной. Казахстан традиционно воспринимался как экономика, сильно зависящая от экспорта сырья, прежде всего нефти, газа и металлов. Однако обновленные данные показывают, что структура экономики постепенно меняется. Речь идет не о разовом улучшении, а о переходе в другую категорию стран – с более сложной и диверсифицированной производственной базой.

Что измеряет индекс?

Индекс экономической сложности оценивает не объемы экспорта, а его состав. Проще говоря, он показывает, какие именно товары страна способна производить и продавать.

Если в экспорте преобладают простые и массовые продукты, значение индекса остается низким. Если же растет доля сложной продукции – оборудования, машин, химии, компонентов, электроники, фармацевтики – индекс повышается.

Методология была разработана в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте. Сейчас расчеты регулярно публикует Обсерватория экономической сложности (OEC).

Считается, что высокий ECI связан с более высоким потенциалом долгосрочного роста: такие экономики быстрее осваивают новые отрасли и менее уязвимы к сырьевым циклам.

Что изменилось в данных по Казахстану?

Отдельного внимания заслуживает пересмотр прошлых лет.

Как отмечает экономист Руслан Султанов, в предыдущей версии рейтинга за 2023 год Казахстан находился на 89 месте с отрицательным значением индекса –0,44. После обновления базы данных и методологии тот же 2023 год выглядит иначе: 52 место и положительный балл 0,45.

По итогам 2024 года позиция скорректировалась до 55 места, но Казахстан сохранился в группе стран с положительным значением индекса.

Иными словами, начиная с 2023 года страна уже не относится к экономкам с "простой" структурой экспорта.

Почему в разных источниках встречаются разные цифры?

Существуют несколько версий индекса. Одна из них – ECI Trade – строится исключительно на данных товарного экспорта.

Другая – исследовательская версия Harvard Growth Lab (ECI Research) – оценивает шире: учитываются не только текущие экспортные потоки, но и накопленные производственные знания и потенциал диверсификации.

Руслан Султанов использует именно исследовательскую версию. Она чаще применяется для анализа структурных изменений и долгосрочных тенденций.

Казахстан на фоне соседей

По данным за 2020-2024 годы Казахстан продемонстрировал самый заметный прогресс по сравнению с соседями.

Фактически Казахстан стал единственной страной региона, которая за этот период смогла совершить масштабный рывок вверх.

Что стоит за ростом?

Рост индекса не означает, что экономика уже стала высокотехнологичной. Он указывает на другое: в стране появляются новые производственные цепочки, растет переработка, расширяется ассортимент экспортируемых товаров. Это постепенный процесс. Он редко сопровождается громкими заголовками, но именно такие сдвиги формируют основу для будущего роста доходов, занятости и налоговой базы.

Примечательно и то, что достижение 55 места совпадает с ориентиром, который ранее был заложен в стратегических документах Казахстана как цель на 2025 год. Фактически страна вышла на этот уровень раньше срока.

Ключевой вопрос теперь – удастся ли удержать тенденцию. Если рост экономической сложности сохранится, это станет одним из самых важных признаков того, что Казахстан действительно движется в сторону более диверсифицированной и устойчивой модели развития.

А кто же вообще в лидерах рейтинга?

Если смотреть на ECI Research 2024, мировая картина выглядит достаточно четко.

В верхней части рейтинга доминируют США, Великобритания, Канада, Австралия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Израиль и Ирландия.

Это страны с максимально диверсифицированной экономикой. У них нет одного-двух "якорных" товаров, от которых зависит экспорт. Вместо этого существует широкий набор отраслей – от машиностроения и электроники до фармацевтики, авиастроения, приборостроения, программного обеспечения и сложных услуг.

Общий признак лидеров – высокая концентрация знаний и технологий внутри экономики. Даже страны с мощной сырьевой базой, такие как Канада или Австралия, компенсируют это развитой переработкой и сложными производственными цепочками. Фактически речь идет о государствах, которые способны не просто продавать товары, а создавать технологические решения.

В середине рейтинга находятся Япония, Турция, Аргентина, Бразилия, Португалия, Мексика, Польша, Греция, Венгрия, Россия.

Это экономики, где присутствует промышленная база, но ее глубина ограничена. Часть отраслей конкурентоспособна, часть – устарела или развита фрагментарно. В результате экспорт остается смешанным: наряду со сложной продукцией сохраняется высокая доля сырья и полуфабрикатов.

Япония в этом списке выглядит показательно. Несмотря на технологический имидж, ее позиция ниже, чем у стран-лидеров, что говорит о структурных ограничениях и длительной стагнации отдельных отраслей.

В нижней трети списка сосредоточены экономики с узкой экспортной базой. Это Тунис, Камбоджа, Пакистан, а также большинство стран Центральной Азии.

Для этих государств характерна зависимость от нескольких товарных позиций – сырья, сельхозпродукции или простой переработки. Сложные производственные цепочки либо отсутствуют, либо развиты слабо.

В самом конце рейтинга находятся Ливия, Афганистан, Папуа – Новая Гвинея, Гондурас, Ботсвана и ряд стран Африки.

Их объединяет крайне узкая структура экспорта, слабая индустриализация и ограниченный доступ к технологиям. Экономика таких стран, как правило, держится на одном-двух ресурсах либо на примитивной переработке.

