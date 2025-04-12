Китай повысил пошлины на товары из США до 125%

Правительство Китая увеличило дополнительные пошлины на товары из США до 125%, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте Министерства финансов КНР 11 апреля.

"Ставки дополнительных пошлин на товары, произведенные в США, будут скорректированы с 84% до 125%", – говорится в публикации.

Сообщается, что меры начали действовать с субботы, 12 апреля.

В китайском ведомстве также подчеркнули, что повышение США пошлин нарушает международные торговые правила и противоречит здравому смыслу.

10 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%. Уточняется, что таким образом он ответил на "фентаниловый кризис". При этом 9 апреля Трамп заявил о 90-дневной отсрочке введения повышенных пошлин для стран, не принявших ответных мер против Штатов.

О "взаимных пошлинах" Трамп рассказал 2 апреля. Они коснулись множества стран. Для Казахстана установили размер в 27%. Японский Nissan Motor уже рассматривает возможность переноса части своего производства в США для смягчения эффекта от введения американских тарифов.