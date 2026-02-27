#Референдум-2026
#Казахмыс
Финансы

Сколько стоит аренда жилья в Казахстане и почему международные рейтинги дают завышенную картину

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Казахстан все чаще фигурирует в международных рейтингах стоимости жизни. В страну приезжают сотрудники международных компаний, трудовые мигранты, релоканты. Именно их оценки во многом формируют картину в базе Numbeo, которая иногда дает очень спорные оценки, сообщает Zakon.kz.

Как рынок видят иностранцы

Платформа Numbeo – крупнейшая международная база пользовательских данных о ценах в разных странах. Это не государственная статистика, а система, где сами жители и экспаты добавляют информацию о стоимости жизни.

По Казахстану данные обновлены 23 февраля 2026 года и основаны на 871 наблюдении от 136 участников за последние 18 месяцев. Если смотреть отдельно по городам, картина выглядит так.

  • Алматы. Аренда однокомнатной квартиры в центре – 365 760 тенге. Вне центра – 238 636 тенге. Трехкомнатная квартира в центре – 666 944 тенге, вне центра – 450 313 тенге.
  • Астана. Однокомнатная в центре – 259 402 тенге. Вне центра – 173 840 тенге. Трехкомнатная в центре – 484 372 тенге, вне центра – 329 100 тенге.
  • Актобе. Однокомнатная в центре – 130 400 тенге. Вне центра – 100 000 тенге. Трехкомнатная в центре – 210 000 тенге, вне центра – 167 250 тенге.

Средняя чистая зарплата в базе Numbeo по Казахстану – 302 825 тенге. Если сопоставить эти данные с зарплатой, получается следующее. В Алматы однокомнатная квартира в центре "съедает" 121% дохода. В Астане – 86%. В Актобе – 43%.

Вас ничего не насторожило в этой статистике?

Подтасовка данных и эффект "дорогого сегмента"

Здесь важно понимать методологию. Средняя зарплата в Numbeo фактически соответствует уровню 2023 года. По итогам 2023 года номинальная зарплата составляла 364 295 тенге. После вычета налогов остается около 310 000 тенге – примерно тот уровень, который и фигурирует в базе.

В конце 2025 года средняя номинальная зарплата – 429 368 тенге. После удержания налогов – 365 000.

То есть в международной базе используется устаревшая зарплатная база, тогда как арендные ставки отражают более свежие рыночные уровни. Это автоматически делает аренду якобы дороже.

Второй момент – структура выборки. Numbeo формируется добровольно. В крупных городах данные чаще добавляют иностранцы и жители более обеспеченного сегмента. Это означает, что в базе доминируют предложения среднего и верхнего уровня.

Иначе говоря, Numbeo показывает не "среднюю температуру по больнице", а верхнюю часть рынка.

Что фиксирует официальная статистика

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средняя стоимость аренды благоустроенного жилья в декабре 2025 года составила 5024 тенге за квадратный метр. С апреля по декабрь 2025 года цена выросла с 4558 до 5024 тенге за квадратный метр. Рост – 10,2%. В годовом выражении – 13,1%.

Теперь считаем по действующим доходам.

В среднем по стране аренда составляет 5024 тенге за квадратный метр. Квартира площадью 50 кв. м обходится в среднем в 251 200 тенге. Это 68,8% чистой средней зарплаты.

То есть официальная статистика показывает куда менее драматичную картину, чем международная база.

Что имеем в сухом остатке? Numbeo не придумывает цифры, но искажает реальную картину. Сервис отражает более дорогой сегмент и использует устаревшую зарплатную базу. Поэтому его оценки выглядят жестче.

Официальная статистика БНС дает более полную картину по стране и актуальные данные по доходам. Однако и она подтверждает главное: аренда в мегаполисах приблизилась к уровню всей средней зарплаты.

Ранее мы рассказали, в каком городе Казахстана самые дорогие квартиры в новостройках.

