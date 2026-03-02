В каком городе Казахстана дают больше кредитов

Кредитование бизнеса в стране распределяется крайне неравномерно. Одни регионы аккумулируют триллионы тенге, в других финансирование держится на малом предпринимательстве. Насколько велик этот перекос и где сосредоточен основной объем финансирования, выяснял Zakon.kz.

Рынок растет, но доля бизнеса сокращается

За последние четыре года объем кредитов, выданных бизнесу банками второго уровня и Банком развития Казахстана, увеличился с 11,6 трлн тенге в 2022 году до 18,5 трлн тенге в 2025-м. Формально рынок прибавил более чем в полтора раза.

Однако параллельно доля бизнеса в общем кредитном портфеле экономики снизилась с 46,8% до 42,8%, отмечают специалисты Finprom.kz. Это означает, что розничное кредитование растет быстрее корпоративного сегмента. Банковская система усиливает работу с населением, в то время как роль бизнеса в структуре портфеля постепенно сокращается.

В какой валюте берут кредиты

Отдельного внимания заслуживает рост инвалютных займов. Их доля увеличилась с 22,8% в 2022 году до 29,5% к концу 2025-го, а объем портфеля вырос за этот же период с 2,6 трлн до 5,5 трлн тенге. Таким образом, почти треть кредитов бизнесу сегодня выдается в иностранной валюте.

Для компаний это означает рост чувствительности к курсовым колебаниям. При ослаблении тенге долговая нагрузка по таким займам автоматически увеличивается, что делает финансовые показатели более уязвимыми к внешним факторам.

Просрочка вновь пошла вверх

После улучшения показателей в 2023-2024 годах качество кредитного портфеля в 2025 году ухудшилось. Объем просроченной задолженности увеличился с 311,3 млрд до 453,3 млрд тенге. Доля займов с просрочкой выросла с 2% до 2,4%, оставаясь при этом ниже уровня 2022 года, когда она составляла 2,8%.

Основной вклад в рост проблемных кредитов внес крупный бизнес. Объем просрочки в этом сегменте превысил 128,4 млрд тенге, а доля увеличилась с 0,9% до 1,7%. У малого бизнеса просроченная задолженность выросла с 217,2 млрд до 275,3 млрд тенге, а доля достигла 3,4%. Средний бизнес, напротив, продемонстрировал улучшение: его показатель снизился до 1,7%, что стало лучшим результатом среди всех сегментов.

Малый бизнес просит денег

Структура заемщиков за четыре года изменилась. Если в 2022 году лидировал крупный бизнес, то к концу 2025 года первое место заняло малое предпринимательство.

Объем кредитов малому бизнесу достиг 8,1 трлн тенге, или 43,7% всего портфеля. Крупные предприятия аккумулировали 7,4 трлн тенге, что соответствует 40,1%, а средние – 3 трлн тенге, или 16,1%.

Самую высокую динамику роста продемонстрировал именно малый бизнес: его кредитный портфель увеличился почти на 71% за четыре года. Займы средним предприятиям выросли на 67,4%, крупным – примерно в полтора раза.

Деньги сосредоточены в двух городах

Ключевая особенность рынка – высокая территориальная концентрация. Почти 73% всех кредитов бизнесу на конец 2025 года сосредоточены в Алматы и Астане.

В Алматы объем займов достиг 9,2 трлн тенге, в Астане – 4,3 трлн тенге. Вместе это почти три четверти всего корпоративного портфеля страны.

В обоих мегаполисах доминирует крупный бизнес. В Алматы на него приходится 50,2% портфеля города, в Астане – 48,5%. Карагандинская область также выделяется высокой долей крупных предприятий – 42,7%, что объясняется концентрацией промышленных компаний.

В большинстве других регионов картина иная. Там практически полностью преобладает малое предпринимательство. В области Жетысу его доля достигает 94,8%, в Туркестанской области показатель – 94,7%, в области Улытау – 92,8%, в Жамбылской области – 90,7%. Это свидетельствует о слабой представленности среднего и крупного бизнеса вне крупнейших агломераций.

Отраслевая структура: промышленность и торговля

В отраслевом разрезе ключевым получателем кредитов остается промышленность. На нее приходится 7,3 трлн тенге, или 39,3% всего портфеля бизнес-кредитов. На втором месте находится торговля – 4,3 трлн тенге, или 23,3%. Транспорт занимает третью позицию с объемом 1,5 трлн тенге, что соответствует 7,8%.

Строительство, сельское хозяйство и связь в совокупности занимают чуть менее 10%, на прочие отрасли приходится около 20%.

Внутри сегментов распределение различается. В крупном бизнесе промышленность формирует 58,2% портфеля, торговля – 19,1%. У среднего бизнеса значительные доли приходятся на промышленность (40%), транспорт (18,2%) и торговлю (16,2%). В сегменте малого бизнеса лидирует торговля (29,7%), вторую позицию занимает промышленность (21,6%).

