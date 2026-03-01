Папа Римский призвал остановить насилие в Иране

Папа римский Лев XIV 1 марта выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и в Иране, призвав стороны к моральной ответственности и диалогу, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане он подчеркнул, что стабильность и мир возможны только через диалог, а не угрозы и военные действия.

"Я с глубоким беспокойством слежу за происходящим на Ближнем Востоке и в Иране. В эти драматические часы стабильность и мир не строятся на взаимных угрозах и на оружии, которые сеют разрушение, боль и смерть, но только на разумном, подлинном и ответственном диалоге", – сказал он.

Дипломатия, пожелал он, должна способствовать благополучию народов, стремящихся к мирному сосуществованию на основе справедливости.

"Перед лицом возможности того, что трагедия обретет огромные масштабы, я обращаюсь к участвующим сторонам с искренним призывом взять на себя моральную ответственность, чтобы остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть", – заявил понтифик.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.