#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.56
586.92
6.44
Мир

Папа Римский призвал остановить насилие в Иране

папа Римский обратился к людям из-за конфликта на ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 20:39 Фото: Instagram/pontifex
Папа римский Лев XIV 1 марта выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и в Иране, призвав стороны к моральной ответственности и диалогу, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, в воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане он подчеркнул, что стабильность и мир возможны только через диалог, а не угрозы и военные действия.

"Я с глубоким беспокойством слежу за происходящим на Ближнем Востоке и в Иране. В эти драматические часы стабильность и мир не строятся на взаимных угрозах и на оружии, которые сеют разрушение, боль и смерть, но только на разумном, подлинном и ответственном диалоге", – сказал он.

Дипломатия, пожелал он, должна способствовать благополучию народов, стремящихся к мирному сосуществованию на основе справедливости.

"Перед лицом возможности того, что трагедия обретет огромные масштабы, я обращаюсь к участвующим сторонам с искренним призывом взять на себя моральную ответственность, чтобы остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в непоправимую пропасть", – заявил понтифик.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Папа Римский призвал глав государств к ответственности для прекращения войн
16:47, 22 июня 2025
Папа Римский призвал глав государств к ответственности для прекращения войн
Папа Римский обратился к народу Венесуэлы
23:01, 04 января 2026
Папа Римский обратился к народу Венесуэлы
Турция готовится к историческому визиту Папы Римского
07:02, 27 ноября 2025
Турция готовится к историческому визиту Папы Римского
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Призёр чемпионата мира из Казахстана упустил возможность завоевать "бронзу" на элитном турнире
20:57, Сегодня
Призёр чемпионата мира из Казахстана упустил возможность завоевать "бронзу" на элитном турнире
Драмой завершилось казахстанское дерби за право сразиться за "бронзу" с героем ЧМ из Кыргызстана
20:47, Сегодня
Драмой завершилось казахстанское дерби за право сразиться за "бронзу" с героем ЧМ из Кыргызстана
Казахстанский борец обидно проиграл туркмену в схватке за "бронзу" на топ-турнире
20:40, Сегодня
Казахстанский борец обидно проиграл туркмену в схватке за "бронзу" на топ-турнире
Чемпион Азии из Казахстана потерял шансы на "бронзу" на элитном турнире
20:29, Сегодня
Чемпион Азии из Казахстана потерял шансы на "бронзу" на элитном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: