Строительство в Казахстане дешевеет: в чем причина парадокса

Цены в строительной отрасли Казахстана в феврале показали снижение. Почему на этом важном рынке происходит не рост, а коррекция – разбирался Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, индекс цен в строительстве в феврале 2026 года составил 98,2% к январю. Это означает снижение примерно на 1,8% за месяц.

При этом более длинная динамика остается положительной – годовой индекс составил 105,3%. Таким образом, строительные цены продолжают расти в долгосрочной перспективе, однако в начале 2026 года рынок показал краткосрочную коррекцию.

Где цены снизились больше всего

Снижение зафиксировано практически по всей стране. Если сравнивать февраль с январем, индекс оказался ниже 100% во всех регионах.

Наиболее заметное снижение наблюдается в:

Атырауской области – 97,9%;

Западно-Казахстанской области – 97,9%;

Алматы – 97,9.

Также зафиксировано снижение цен на 98% в области Абай, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях и Шымкенте.

Таким образом, коррекция носит общереспубликанский характер и не связана с отдельными региональными факторами.

Стройматериалы "на тормозе"

Одной из причин такой динамики стала стабилизация цен на строительные материалы. По данным БНС, индекс цен на материалы, которые закупают строительные компании, составил 99,8% к январю и всего 100,5% в годовом выражении.

Фактически это означает почти нулевой рост цен за год. Для строительного рынка это важный сигнал, поскольку именно материалы долгое время были главным источником удорожания проектов.

При этом отдельные позиции продолжают расти. Например, листовое стекло подорожало до 120,8% в годовом выражении, цемент – до 109,4%, бетон – до 106,4%, строительные растворы – до 106,6%. Но это единичные случаи, и общий индекс показывает, что значительная часть материалов либо стабилизировалась, либо растет значительно медленнее, чем раньше.

Основной вклад в рост строительных затрат сейчас дают не материалы, а работы и услуги. Так, индекс цен на строительно-монтажные работы составил 105,2% за год, на машины и оборудование – 103,2%. Наиболее заметный рост наблюдается в категории "прочие работы и затраты", где индекс достиг 114,9%.

Это означает, что стоимость проектов все больше зависит от организационных расходов, услуг подрядчиков и технических работ.

НДС не стал фактором роста

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость увеличена с 12% до 16%, и многие эксперты ожидали, что это приведет к ускорению роста цен на жилье и строительство.

Однако статистика пока показывает другую картину. Несмотря на налоговые изменения, в начале года цены в строительстве не выросли, а наоборот, скорректировались.

Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин отмечал, что НДС не станет главным фактором роста цен на недвижимость, поскольку для рынка предусмотрен переходный период. Фактические данные подтверждают этот прогноз.

Почему же идет снижение?

У спада цен может быть сразу несколько причин.

Во-первых, начало года традиционно считается низким сезоном для строительной отрасли. Зимой часть проектов замедляется, а спрос на новые работы сокращается. Во-вторых, заметно стабилизировались цены на строительные материалы, которые раньше формировали основную часть инфляции в отрасли. Наконец, рынок может находиться в фазе коррекции после сильного роста стоимости строительства в предыдущие годы.

В результате в начале 2026 года отрасль демонстрирует необычную для инфляционного периода картину: несмотря на повышение налогов и общий рост цен в экономике, строительные цены снижаются.

Отметим, что аким Астаны Женис Касымбек также не ожидает всплеска цен на недвижимость в столице страны.