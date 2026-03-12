Нефть снова по 100 долларов: рынок переживает самый резкий скачок с 2022 года

Цена нефти снова достигла психологической отметки в 100 долларов за баррель. Резкий рост произошел на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы перебоев поставок через Ормузский пролив. Что происходит на рынке нефти, разбирался Zakon.kz.

Рывок за неделю на 18%

Нефтяной рынок переживает один из самых быстрых скачков последних лет. За неделю цена нефти марки Brent crude oil выросла на 17,5%. За месяц рост составил 49%, а за три месяца – 64,4%.

9 марта 2026 года был побит многолетний рекорд: фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднимались почти до 116,6 доллара за баррель. В последний раз котировки находились на таких уровнях летом 2022 года.

После резких колебаний котировки частично скорректировались. Сейчас нефть торгуется примерно на уровне 100 долларов за баррель.

Главная причина – риск для Ормузского пролива

После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран объявил о фактическом перекрытии Ормузского пролива. Этот морской коридор, своеобразное "бутылочное горлышко", считается одним из важнейших маршрутов мировой энергетики. Через него проходит около 20 млн баррелей нефти в сутки – почти пятая часть мировой торговли сырьем.

На фоне обострения Управление морских торговых операций Великобритании зафиксировало не менее 14 инцидентов с судами в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива, сообщает СNN. Три из них классифицируются как прямые атаки. По данным International Energy Agency, поток нефти через Ормузский пролив сократился примерно до 10% обычного уровня.

Страны открывают стратегические резервы

Чтобы сдержать рост цен, страны – участницы Международного энергетического агентства согласовали крупнейшее в истории высвобождение нефти из стратегических резервов.

Речь идет о 400 млн баррелей, говорится в коллективном обращении. Всего государства МЭА (в агентство входят 32 государства – прежде всего США, большинство стран Европейского союза, Япония, Южная Корея, Канада и Австралия. Эти страны формируют стратегические запасы нефти и могут координированно выводить их на рынок во время кризисов поставок. – Прим. ред.) располагают примерно 1,2 млрд баррелей стратегических запасов, а также около 600 млн баррелей коммерческих резервов. По данным Reuters, процесс высвобождения нефти может занять не менее двух месяцев.

Использование стратегических запасов – редкая мера. С момента создания International Energy Agency в 1974 году к ней прибегали всего пять раз. В 1991 году – во время войны в Персидском заливе после вторжения Ирака в Кувейт; в 2005 году – после урагана "Катрина", который парализовал часть нефтяной инфраструктуры США; в 2011 году – на фоне перебоев поставок из Ливии во время гражданской войны; и дважды в 2022 году – после начала конфликта в Украине и резкого скачка мировых цен на энергоносители.

Почему рынок пока не чувствует дефицита

Несмотря на резкие заявления о блокировке пролива, поставки нефти полностью не остановились. По данным Международного энергетического агентства, через Ормузский пролив продолжает проходить около 10% обычного объема.

Эксперт нефтегазового рынка Олжас Байдильдинов уверен, что рынок пока получает нефть, которая была отправлена до начала конфликта.

По его словам, танкер из Персидского залива до азиатских рынков обычно идет 15-20 дней. Это означает, что часть поставок, отправленных до начала конфликта, только сейчас прибывает к покупателям.

"Таким образом, члены МЭА могут 20 дней спокойно обходиться без нефти из Персидского залива, хотя добыча и транспортировка нефти оттуда все еще продолжаются. За 20 дней – до конца марта – страны успеют о чем-то договориться". Олжас Байдильдинов

Политические меры бесполезны

Однако даже масштабные интервенции могут лишь временно сгладить рост цен. Экономист Эльдар Шамсутдинов со ссылкой на бывшего руководителя исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Jeff Currie отмечает, что политические решения в такой ситуации почти не влияют на рынок.

Проблема – в масштабе возможных перебоев. Через Ормузский пролив проходит около 20 млн баррелей нефти в сутки. Если его работа будет серьезно нарушена, за месяц мировой рынок может недополучить более 575 млн баррелей сырья.

Это объем, сопоставимый с крупнейшими стратегическими резервами. Поэтому даже высвобождение запасов или дипломатические заявления не способны быстро компенсировать возможный дефицит.

Кроме нефти, через этот маршрут проходят поставки газа, удобрений и металлов. Поэтому сбои в проливе затрагивают не только энергетический рынок, но и глобальные цепочки поставок.

Что это означает для мировой экономики и Казахстана

Рост нефти почти всегда отражается на инфляции. Более дорогая энергия повышает стоимость транспорта, логистики и производства.

В результате дорожают не только топливо, но и многие товары – от продуктов питания до промышленной продукции. Поэтому устойчивый рост цен на нефть обычно усиливает глобальное инфляционное давление.

Для Казахстана ситуация имеет двойственный эффект. С одной стороны, страна остается крупным экспортером нефти, и рост цен увеличивает валютные поступления и доходы бюджета. С другой стороны, дорогая энергия усиливает инфляционные риски и может отражаться на стоимости топлива и логистики.

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов отмечал, что нефтяной рынок остается крайне волатильным. По его оценке, несмотря на резкие колебания котировок на фоне конфликта на Ближнем Востоке, предпосылки для формирования цены нефти в районе 80 долларов за баррель сохраняются.