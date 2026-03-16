Финансы

Животноводство растет, но остается раздробленным: о чем говорит новая статистика отрасли

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 11:56 Фото: primeminister.kz
В январе-феврале 2026 года животноводство РК показало рост на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года. Однако структура производства неоднородна: значительная часть скота по-прежнему содержится в личных хозяйствах, сообщает Zakon.kz.

Производство мяса, молока и яиц увеличилось

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за первые два месяца года объем забоя скота и птицы в живом весе вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Производство коровьего молока увеличилось на 4,3%, а выпуск куриных яиц вырос еще быстрее – на 8,3%. Таким образом, наиболее динамично развивается птицеводство.

В целом индекс физического объема валовой продукции животноводства составил 103,6%.

животноводство, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 11:56

Фото: Zakon.kz

Продуктивность животных постепенно повышается

Рост производства связан не только с количеством животных, но и с повышением их продуктивности.

Средний надой молока на одну дойную корову увеличился на 1,7% по сравнению с прошлым годом. При этом в сельскохозяйственных предприятиях рост оказался заметно выше – 6,1%.

Похожая ситуация наблюдается и в птицеводстве. Средний выход яиц на одну курицу-несушку увеличился на 2,6%, а в сельхозформированиях – на 4,7%.

Такая динамика показывает, что крупные хозяйства быстрее повышают эффективность производства.

Большая часть скота остается у населения

Значительная часть сельскохозяйственных животных по-прежнему содержится у мелких частников. По состоянию на 1 марта 2026 года 45,8% крупного рогатого скота находилось в подворьях населения. Еще 43,2% приходилось на крестьянские и фермерские хозяйства, а на сельскохозяйственные предприятия – лишь 11%.

Похожая ситуация наблюдается и в овцеводстве. В хозяйствах населения сосредоточено 41,5% овец, у фермеров – 52,1%, а в сельхозпредприятиях – 6,4%. По козам доля домашних хозяйств еще выше – 65,4%.

Птицеводство стало индустриальной отраслью

В отличие от крупного рогатого скота, птицеводство в Казахстане в основном сосредоточено на крупных предприятиях.

По данным статистики, 84,2% всей птицы содержится именно в сельскохозяйственных предприятиях. В хозяйствах населения находится 14,4%, а в фермерских хозяйствах – 1,4%. Аналогичная ситуация наблюдается и в свиноводстве. На сельскохозяйственные предприятия приходится 54,3% поголовья свиней.

Такая структура объясняется особенностями производства: птицеводство и свиноводство требуют крупных комплексов и промышленной технологии выращивания.

Почему структура животноводства подвергается критике

Высокая доля мелких хозяйств в животноводстве стала предметом критики со стороны президента Касым-Жомарта Токаева. По его словам, в стране до сих пор сохраняются системные проблемы развития отрасли.

"Животноводство страдает от полного отсутствия стратегии, низкой динамики развития и бессистемной работы. В этой сфере сохраняются нерешенные проблемы. Значительная часть продукции формируется в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. На их долю приходится 60% производства мяса и 80% молока. Такое положение дел не способствует повышению производительности в отрасли", – заявил глава государства.

Президент также отметил, что в отрасли не выстроена полноценная цепочка процессов – от формирования кормовой базы до переработки, логистики и сбыта.

Отметим, что после критики президента вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков рассказал о разработанном и утвержденном правительством плане развития отрасли.

Андрей Зубов
Андрей Зубов
