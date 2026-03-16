Финансы

Тенге продолжает укрепляться к доллару: причины и прогнозы

Фото: Zakon.kz
Курс доллара в Казахстане за полгода упал на 9,4%. Только за прошедшую неделю укрепление тенге составило 1,3%, и, судя по всему, эта динамика продолжится. Какие факторы влияют на национальную валюту и что говорят аналитики – разбирался Zakon.kz.

На рынке все спокойно

Прошлая неделя на валютном рынке Казахстана оказалась укороченной: в понедельник 9 марта торги на KASE не проводились из-за праздничного дня. Активная фаза началась во вторник, однако даже в этих условиях заметных колебаний курса не произошло.

По данным экономиста Руслана Султанова, динамика в течение недели оставалась спокойной. Во вторник средневзвешенный курс составил 491,6 тенге за доллар, в среду тенге укрепился до 489,4 тенге. Затем последовала небольшая коррекция, и к пятнице курс вновь приблизился к отметке 491 тенге, составив 491,3 тенге за доллар.

Минимум недели пришелся на среду, максимум был зафиксирован в четверг – 491,7 тенге. В целом диапазон колебаний составил всего 2,3 тенге.

Средний курс за четыре торговых дня сложился на уровне 491,0 тенге за доллар. Такая амплитуда считается довольно низкой и указывает на спокойную ситуацию на рынке.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 10:38

Фото: Zakon.kz

Индекс доллара "давит" на тенге

При этом торговая активность на KASE оставалась достаточно высокой. Среднедневной объем операций на бирже составил 336,6 млн долларов.

Наименьший оборот был зафиксирован во вторник – 265,9 млн долларов, а наибольший пришелся на среду – 399,3 млн долларов. Примечательно, что именно в этот день курс тенге достиг своего наиболее сильного значения за неделю.

Такое совпадение может говорить о том, что на рынке усилились продажи иностранной валюты и вырос спрос на тенговую ликвидность со стороны участников торгов.

На глобальном валютном рынке ситуация складывалась скорее неблагоприятной для валют развивающихся стран. Индекс доллара США DXY за неделю вырос с 99,18 до 100,09 пункта, что отражает укрепление американской валюты. Одновременно курс российского рубля находился в диапазоне 78,7–79,1 рубля за доллар, что также свидетельствует о его умеренном ослаблении.

Здесь есть кажущийся парадокс. Руслан Султанов отмечает, что подобная конфигурация внешнего рынка обычно оказывает давление на валюты развивающихся экономик.

"Тем не менее на этой неделе тенге удерживал относительно крепкие позиции, что говорит о более сильном влиянии внутренних факторов". Руслан Султанов

Что поддерживает тенге?

По оценке Ассоциации финансистов Казахстана, динамика курса в последние недели во многом определяется внутренними факторами. На рынке наблюдается фиксация прибыли отдельными участниками, а также активизация расчетов по импортным контрактам и платежей по внешнему долгу.

В АФК отмечают, что в текущем квартале объем обязательств по внешнему долгу составляет 12,2 млрд долларов. Во втором квартале этот показатель ожидается на уровне 11,2 млрд долларов.

Поддержку национальной валюте также оказывают высокие процентные ставки в финансовой системе, стабильные продажи валюты со стороны Национального банка и приток средств иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги Казахстана.

Дополнительным фактором выступает благоприятная ситуация на сырьевых рынках. Казахстан является крупным экспортером нефти, поэтому рост цен на сырье увеличивает экспортную выручку и предложение валюты на рынке.

Сейчас нефть держится около 104-105 долларов за баррель, что создает очень благоприятный фон для тенге.

Текущий курс и прогнозы

По итогам последних торгов средневзвешенный курс составил 491,29 тенге за доллар и будет применяться до конца понедельника. В обменных пунктах Алматы курс покупки и продажи доллара находится в диапазоне 490,36–492,54 тенге.

Прогнозы аналитических сервисов указывают на сохранение относительной стабильности на краткосрочном горизонте. Согласно данным Apecon, базовый ориентир курса на ближайшую неделю находится на уровне 490 тенге, а колебания ожидаются в пределах 3 тенге.

В АФК также констатируют постепенное улучшение ожиданий по тенге. По результатам мартовского опроса участников финансового рынка прогноз курса через месяц составляет 508,2 тенге за доллар. Месяцем ранее ожидание находилось на уровне 509,6 тенге.

Ранее мы сообщили, что за последние два месяца казахстанцы скупили рекордное количество наличных долларов.

Андрей Зубов
Читайте также
Валютный прогноз: каким будет курс тенге на следующей неделе
17:23, 13 октября 2023
Валютный прогноз: каким будет курс тенге на следующей неделе
Прогноз курса доллара в августе: почему укрепляется тенге
16:44, 01 августа 2023
Прогноз курса доллара в августе: почему укрепляется тенге
Станет ли доллар дешевле: аналитики поделились прогнозами по курсу валют
16:36, 19 июля 2024
Станет ли доллар дешевле: аналитики поделились прогнозами по курсу валют
Читайте также
Полиция Алматы выступила с заявлением из-за ажиотажа вокруг матча "Кайрат" - "Актобе"
10:14, Сегодня
Полиция Алматы выступила с заявлением из-за ажиотажа вокруг матча "Кайрат" - "Актобе"
Нападающий сборной Казахстана отметился в матче плей-офф европейского чемпионата
09:53, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана отметился в матче плей-офф европейского чемпионата
Рыбакина узнала хорошие новости после поражения в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
09:47, Сегодня
Рыбакина узнала хорошие новости после поражения в финале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Удивительное равенство команд отметила КХЛ перед матчем "Барыс" – "Адмирал"
09:29, Сегодня
Удивительное равенство команд отметила КХЛ перед матчем "Барыс" – "Адмирал"
