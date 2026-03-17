Курс доллара упал почти на 7 тенге на торгах 17 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,02 тенге, снизившись еще на 6,59 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,83 тенге (-0,15).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,61 тенге (-1,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,25-482 тенге, евро – по 550,1-556,7 тенге, рубли – по 5,73-5,94.
Мировые цены на нефть растут 17 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 3,70%, до 103,92 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 4,50%, до 96,62 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,2 тенге, евро – 557,82 тенге, рубля – 6 тенге.
