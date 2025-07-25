Падение тенге: кто виноват и что делать – мнения экономистов

Летом 2025 года курс доллара к тенге обновлял исторический максимум как минимум трижды. Так, 23 июля доллар вырос до 538,64 тенге. Но, судя по всему, и это не предел. В чем причины падения национальной валюты Казахстана – в материале Zakon.kz.

Сегодня, 25 июля 2025 года, - еще один рекорд. Нацбанк РК установил официальный курс доллара в 541,93. Это на 3,29 тенге больше, чем вчера.

Лето традиционно обостряет давление на валютный рынок Казахстана. Но в этом году все сложнее: к туристическому и инвестиционному спросу прибавились слабая нефть и спекуляции.

Только ли отпускники "раскачивают" курс?

Последние недели июля подтверждают закономерность последних лет: летний сезон – это период повышенного давления на курс тенге, объясняет экономист Руслан Султанов.

На поверхности – очевидный фактор: отпускники. Повышенный интерес к зарубежному туризму летом подстегивает конвертацию тенге в доллары, евро и другие валюты. Но это только вершина айсберга. Более мощный драйвер спроса на инвалюту – инвестиционная активность компаний, связанная с реализацией квазигосударственных программ модернизации.

По данным статистики, закуп импортного оборудования и транспорта в Казахстане резко вырос в начале лета: с 260 млрд тенге в феврале до 651 млрд тенге в июне, что эквивалентно примерно 1,3 млрд долларов. Июльская статистика еще не опубликована, но, по оценкам аналитика, ожидается дальнейший рост.

"Такие объемы импорта создают реальный, не спекулятивный спрос на валюту. Это усиливает давление на курс и, как правило, происходит синхронно по всей экономике". Руслан Султанов

Фото: Zakon.kz

Плохие сводки с нефтяного фронта

Вторая ключевая причина – нефть. Несмотря на оживление котировок в июле, на курс влияет не текущая цена барреля, а ее значение несколько месяцев назад, поскольку бюджет и валюта "откликаются" на отложенный эффект. Об этом еще весной упоминал финансист Олжас Байдильдинов.

"Я написал 7 апреля, что снижение цен на нефть весной отразится на бюджете летом, а на курсе – в июле-августе. Указал расчетную цифру – 542,3 тенге за доллар. Сейчас курс подтверждает этот прогноз". Олжас Байдильдинов

Цена нефти в мае опускалась до 60 долларов за баррель (фьючерсы), тогда как бюджет Казахстана сверстан, исходя из 75 долларов и курса 470 тенге. Если цена останется на уровне 65 долларов на протяжении нескольких месяцев, то равновесный курс – те же 542,3 тенге. Отметим, что сегодня утром фьючерс на баррель нефти Brent остановился на отметке 69,33 доллара.

Работа спекулянтов и бездействие Нацбанка

Третья, более чувствительная тема – это отсутствие активных действий со стороны регулятора и усиливающееся влияние краткосрочных игроков, полагает финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

"Подобное ослабление тенге не имеет фундаментальных экономических причин – речь идет о спекуляциях. Рост давления на курс усиливает инфляционные риски за счет роста цен на импорт". Андрей Чеботарев

С этим согласны и в Ассоциации финансистов Казахстана. По их данным, курс USD/KZT достиг нового исторического максимума на фоне резкого роста повышенного торгового объема до 270,9 млн долларов. Причем прирост объема составил 11,9% за сутки, что говорит о всплеске интереса со стороны рыночных игроков, играющих на ослабление.

"Такая динамика ослабления тенге не находит подтверждения в фундаментальных макроэкономических факторах, – говорится в аналитическом комментарии ассоциации. – Мы наблюдаем преобладание поведенческих и спекулятивных настроений. Это усиливает инфляционные риски". АФК

Нацбанк в ловушке?

Сценарий, при котором на валюту давят сразу летний сезон, нефть и спекулянты, – не только угроза стабильности курса. Это прямой вызов денежно-кредитной политике, полагают специалисты.

"Сложившаяся динамика указывает на нарастающий риск закрепления инфляционных ожиданий через валютный канал. В такой ситуации возможности Нацбанка для смягчения ДКП будут ограничены. Жесткие условия, скорее всего, сохранятся". Руслан Султанов

Фактически Национальный банк лишается возможности снижать базовую ставку, хотя рост экономики и замедление инфляции в начале года позволяли надеяться на послабление. Теперь инфляционные риски, вызванные удорожанием импорта, снова берут верх.

Ранее экономист Казахстана Эльдар Шамсутдинов предостерег: при сохранении текущего давления и слабой реакции со стороны монетарных властей курс может в ближайшие дни протестировать уровень 545, который становится следующей важной отметкой для рынка.