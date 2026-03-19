Курс доллара слегка снизился на торгах 19 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,32 тенге, снизившись на 0,23 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,71 тенге (-0,06).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,92 тенге (-0,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-483,4 тенге, евро – по 552,3-558,3 тенге, рубли – по 5,63-5,85.
Мировые цены на нефть растут 19 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подскочила на 6,39%, до 114,24 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,98%, до 96,40 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,49 тенге, евро – 556,75 тенге, рубля – 5,79 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 марта, можно здесь.