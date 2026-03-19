Финансы

Курс доллара слегка снизился на торгах 19 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 15:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,32 тенге, снизившись на 0,23 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,71 тенге (-0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,92 тенге (-0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481-483,4 тенге, евро – по 552,3-558,3 тенге, рубли – по 5,63-5,85.

Мировые цены на нефть растут 19 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подскочила на 6,39%, до 114,24 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,98%, до 96,40 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,49 тенге, евро – 556,75 тенге, рубля – 5,79 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 марта, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курс доллара слегка вырос на торгах 6 марта
15:37, 06 марта 2026
Курс доллара слегка вырос на торгах 6 марта
Курс доллара снизился на торгах 10 марта
15:42, 10 марта 2026
Курс доллара снизился на торгах 10 марта
Доллар слегка подешевел на торгах 13 марта
15:50, 13 марта 2026
Доллар слегка подешевел на торгах 13 марта
