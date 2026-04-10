В Казахстане остановился рост цен на продукты питания

За последний месяц цены на социально значимые продукты питания (а это 31 товарная позиция от мяса до чая) не изменились. С начала 2026 года индекс цен составил 101,2%, что значительно меньше показателя 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Инфляция есть, но она не разгоняется

Текущая ситуация принципиально отличается от того, что происходило в конце прошлого года. Например, в ноябре 2025 года рост был ускоренным и затрагивал почти все категории, особенно говядину, курятину, гречку и растительное масло.

Сейчас картина иная: годовой индекс, согласно данным БНС АСПиР РК, остается на уровне 105,2% (во многом за счет инфляционной инерции), однако внутри года динамика остановилась.

Новые импульсы подорожания не формируются, и цены зафиксировались на достигнутом уровне.

Основной рост сосредоточен в базовой корзине

При этом структура подорожания показывает, что текущий уровень цен сложился именно в 2025 году. Наибольший вклад дали мясо и молочная продукция – категории, которые сложно заменить и которые напрямую влияют на расходы домохозяйств.

Говядина бескостная за год выросла до 120,5%, баранина – до 121,6%, мясной фарш – до 119,4%. В молочной группе кефир достиг 115,1%, яйца – 111,4%, молоко – 108,5%.

Именно этот уровень теперь удерживается рынком, и это была первая задача правительства. Вторая задача – повернуть "течение цен" вспять.

Важно, что благодаря действиям Кабмина и местных властей часть овощей уже заметно подешевела: огурцы за год снизились до 55,5% от прошлогоднего уровня, капуста – до 73,0%, лук – до 72,2%. Одновременно другая часть продолжает расти, но это сезонный рост: помидоры с начала года прибавили 15,0%, морковь – 20,3%, картофель – 13,0%.

В результате внутри одной категории рост и снижение цен компенсировали друг друга, и общий индекс вышел в ноль.

Дополнительный эффект дала фиксация цен на базовые товары, которые обычно задают общий фон подорожания. Хлеб сохраняет индекс 100,0%, мука – 99,9%, сахар – 99,9%.

В статистике – единая инфляция, а в регионах – разные цены

При этом по областям разброс цен впечатляющий. Вот несколько примеров.

Говядина (без костей) в Астане в среднем стоит 6 007 тенге за килограмм, в Алматы – 5 132 тенге, а в Талдыкоргане – 4 177 тенге. Разница превышает 1 800 тенге, или более 40%.

Молоко в Актобе достигает 844 тенге за литр, в Алматы – 659 тенге, тогда как в Усть-Каменогорске – 504 тенге.

Наиболее заметные колебания фиксируются в овощах. Огурцы в Талдыкоргане стоят 1 398 тенге за килограмм, в Шымкенте – 950 тенге, в Актау – 598 тенге. Помидоры в Кокшетау достигают 1 583 тенге, в Павлодаре – 1 493 тенге, тогда как в Актау – 901 тенге.

Даже по базовым продуктам сохраняется разброс: хлеб в Алматы стоит 308 тенге, в Астане – 212 тенге, в Актау – 187 тенге.

В целом, тренд на замедление инфляции сохраняется семь месяцев подряд – с 12,9% в сентябре прошлого года до 11,0% по итогам марта 2026 года. Именно осенью в правительстве пообещали не допустить рост цен на социально значимые продукты.

В конце напомним, что перечень социально значимых продовольственных товаров был временно расширен в конце 2025 года с целью сделать наиболее востребованные продукты питания доступнее для населения и обеспечить их ценовую стабильность.