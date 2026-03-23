Финансы

Как поменялись курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 23 марта

курсы валют, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 11:02 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 23 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

479 тенге на покупку, 486 тенге на продажу.

Курс евро:

552 тенге на покупку, 562 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,8 тенге на покупку, 6,2 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

481,75 тенге на покупку, 484,01 тенге на продажу.

Курс евро:

555,77 тенге на покупку, 561,25 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,81 тенге на покупку, 6,03 тенге на продажу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 11:02
Золото в Казахстане подешевело на 10 тысяч тенге – но это все еще самый прибыльный актив

Ранее процедура банкротства в Казахстане перешла в цифровой формат.

Читайте также
Как поменялись курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 9 марта
11:18, 09 марта 2026
Как поменялись курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 9 марта
Как поменялись курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 16 ноября
11:23, 16 ноября 2025
Как поменялись курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 16 ноября
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября
12:00, 23 ноября 2025
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 ноября
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны победители и призёры чемпионата Казахстана по шорт-треку
10:40, Сегодня
Стали известны победители и призёры чемпионата Казахстана по шорт-треку
Определился самый посещаемый матч третьего тура КПЛ
10:10, Сегодня
Определился самый посещаемый матч третьего тура КПЛ
Стали известны интересные подробности о бое Ислама Махачеча
09:53, Сегодня
Стали известны интересные подробности о бое Ислама Махачеча
Стало известно, когда будет уволен тренер "Актобе"
09:34, Сегодня
Стало известно, когда будет уволен тренер "Актобе"
