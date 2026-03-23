Как поменялись курсы валют в обменниках Астаны и Алматы 23 марта
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 23 марта 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 481,88 тенге; евро – 556,79 тенге; российский рубль – 5,71 тенге; китайский юань – 70,03 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
479 тенге на покупку, 486 тенге на продажу.
Курс евро:
552 тенге на покупку, 562 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,8 тенге на покупку, 6,2 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
481,75 тенге на покупку, 484,01 тенге на продажу.
Курс евро:
555,77 тенге на покупку, 561,25 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,81 тенге на покупку, 6,03 тенге на продажу.
