Финансы

Конина против инфляции: почему казахстанцы переходят на традиционное мясо

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В 2025 году потребление конины в Казахстане выросло до максимума за последние 15 лет. В среднем на одного человека пришлось 7,63 кг – на 7% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Основной прирост популярности конины пришелся на конец года. В IV квартале средний казахстанец съел 2,35 кг конины – это самый высокий квартальный показатель за весь период наблюдений. Год к году рост составил 10,7%.

Как отмечает Первое кредитное бюро, потребление конины традиционно растет в холодные периоды – в начале и в конце года, и максимальные значения фиксируются именно с октября по декабрь.

Кстати, общее потребление мяса также оказалось максимальным – 84,4 кг на человека. Но динамика заметно слабее: +1,9% за год против +7% по конине.

На этом фоне меняется и структура рациона. Доля конины в 2025 году достигла 9% – это максимальный уровень. За год она выросла на 0,5%.

Другие виды мяса теряют долю в питании жителей страны:

  • говядина: минус 0,9% п.п., до 30%;
  • баранина: минус 0,4 п.п., до 6%;
  • свинина: минус 0,2 п.п., до 3,8%.

А вот мясо кур, напротив, немного прибавило долю на столах казахстанцев: +0,1 п.п., до 6,6%.

Аналитики полагают, что такие изменения в структуре потребления совпадают с разной динамикой цен на мясо.

В 2025 году:

  • говядина подорожала на 32,1%;
  • баранина: на 28,8%;
  • конина: на 17,3%;
  • мясо птицы: на 10,7%.
"Сдвиги в структуре мясного потребления по итогам отдельно взятого 2025 года могут быть обусловлены высокими годовыми темпами роста цен на говядину и баранину, на фоне которых удорожание конины и мяса птицы смотрится более умеренным". Первое кредитное бюро

Отметим также, что, по предварительным данным, за 11 месяцев 2025 года в Казахстане произведено 146,8 тыс. тонн конины – на 5% больше, чем годом ранее. Поголовье лошадей выросло на 10,8% и достигло 3,8 млн.

По данным Tradewheel.com, Казахстан занимает 2-е место в мире по производству конины с долей 19-21%. Лидирует Китай (24-28%), далее следуют Монголия, Мексика и Россия.

Из импортеров больше всех закупает конину Италия (33% мирового импорта). Также в числе основных покупателей – Китай, Бельгия и Япония.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане собираются включить конину в рацион школьников.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
