#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Финансы

Доллар немного подешевел на торгах 26 марта

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 15:40 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,83 тенге (-0,05) тенге.

Курс российского рубля поднялся до 5,86 тенге (+0,18).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,82 тенге (-0,21).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482-484 тенге, евро – по 555,4-560,8 тенге, рубли – по 5,83-6,012.

Мировые цены на нефть растут 26 марта.

Так, майские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне прибавили 1,81%, достигнув отметки в $104,07 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах NYMEX в Нью-Йорке выросла на 1,92% – до $92,05 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,33 тенге, евро – 557,57 тенге, рубля – 5,74 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 марта, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
