Доллар немного подешевел на торгах 26 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,83 тенге (-0,05) тенге.
Курс российского рубля поднялся до 5,86 тенге (+0,18).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,82 тенге (-0,21).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482-484 тенге, евро – по 555,4-560,8 тенге, рубли – по 5,83-6,012.
Мировые цены на нефть растут 26 марта.
Так, майские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне прибавили 1,81%, достигнув отметки в $104,07 за баррель.
Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах NYMEX в Нью-Йорке выросла на 1,92% – до $92,05 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,33 тенге, евро – 557,57 тенге, рубля – 5,74 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 марта, можно здесь.