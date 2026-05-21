Финансы

Тенге стал слишком сильным: почему экономисты все чаще говорят о рисках для бизнеса

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Тенге укрепляется третий месяц подряд сразу ко всем валютам стран-партнеров по торговле. Это напрямую влияет на цены и конкурентоспособность казахстанского бизнеса. Что происходит с тенге и почему эксперты одновременно называют это и хорошей, и тревожной новостью, разбирался Zakon.kz.

Тенге растет уже не только за счет нефти

По итогам апреля 2026 года номинальный эффективный обменный курс тенге, или НЭОК, вырос до 84,8 пункта. За месяц показатель прибавил еще 2,1% после роста на 3,9% месяцем ранее, – отмечает казахстанский экономист Руслан Султанов.

Примечание. НЭОК – это показатель, который отражает, как тенге меняется сразу ко всей корзине валют стран, с которыми торгует Казахстан. То есть он показывает не только курс к доллару или рублю отдельно, а общее положение тенге по отношению к главным торговым партнерам страны.

Если он растет – тенге в среднем укрепляется. Если падает – слабеет.

При этом отдельный индекс без учета нефти и газового конденсата также продолжил рост и достиг 90,5 пункта, увеличившись на 1,8% за месяц. Именно этот момент сейчас вызывает у экономистов особый интерес.

"Укрепление наблюдается не только в стандартном индексе, где значительную роль играет нефтяной экспорт, но и в индексе без нефти. Это говорит о более широком характере укрепления тенге по отношению к валютам торговых партнеров".Казахстанский экономист Руслан Султанов

Фактически это означает, что нынешнее усиление тенге уже нельзя объяснить только нефтяными доходами или колебаниями сырьевого рынка.

Что такое РЭОК и почему он тоже растет

Еще более важным индикатором для экономики считается РЭОК – реальный эффективный обменный курс.

Если НЭОК показывает номинальное движение валюты, то РЭОК дополнительно учитывает инфляцию в Казахстане и у его торговых партнеров. Именно поэтому этот показатель считается одним из главных индикаторов конкурентоспособности экономики.

Проще говоря, РЭОК показывает, насколько казахстанские товары становятся дороже или дешевле по сравнению с иностранными. Если показатель снижается, отечественным производителям проще конкурировать с импортом. Если растет – наоборот, иностранные товары начинают выглядеть выгоднее.

По итогам марта 2026 года РЭОК вырос сразу до 123,7 пункта, или на 4,0% за месяц. Показатель без учета нефтяной торговли поднялся до 128,5 пункта, прибавив 4,1%.

Это один из самых сильных скачков за последнее время – тенге укреплялся не только номинально, но и в реальном выражении. Именно поэтому экономисты сейчас внимательно следят уже не столько за курсом доллара, сколько за динамикой РЭОК.

Тенге усилился почти ко всем главным валютам

Отдельно экономисты анализируют так называемые двусторонние индексы, или РОК – реальные обменные курсы тенге к конкретным валютам.

Здесь сравнение идет уже не со всей корзиной валют, а отдельно с Россией, Китаем, США или Евросоюзом.

В марте 2026 года тенге укрепился практически по всем основным направлениям внешней торговли Казахстана:

  • к юаню – до 138,0 пункта (+2,7%);
  • к евро – до 110,4 пункта (+3,5%);
  • к рублю – до 114,0 пункта (+6,7%);
  • к доллару США – до 114,9 пункта (+1,3%).

То есть усиление тенге сейчас носит не локальный, а практически фронтальный характер.

Сильный тенге снижает цены, но бьет по производителям

Для обычных покупателей укрепление тенге выглядит хорошей новостью. Более сильная валюта помогает сдерживать импортируемую инфляцию: дешевеют импортные товары, техника, оборудование и часть сырья. Это частично снижает давление на внутренние цены и поддерживает дезинфляционные процессы.

Но для бизнеса ситуация выглядит уже не так однозначно.

"Слишком быстрое укрепление РЭОК создает риски для конкурентоспособности несырьевого сектора экономики. Особенно это чувствительно для отраслей, ориентированных на экспорт или конкурирующих с импортом внутри страны".Руслан Султанов

Когда тенге становится слишком сильным, импорт начинает выигрывать по цене у местных товаров. В результате казахстанским компаниям становится сложнее конкурировать как внутри страны, так и на внешних рынках.

Причем речь идет не о нефтяном секторе, а о производстве, переработке и несырьевом экспорте. Если реальный курс продолжит быстро расти, это может усиливать структурный перекос экономики в сторону импорта и сырьевого сектора, – подчеркивает Руслан Султанов.

Именно поэтому нынешнее укрепление тенге экономисты оценивают сразу с двух сторон. Для потребителей это означает более слабое давление на цены. Но для несырьевой экономики слишком сильный тенге постепенно начинает превращаться в проблему.

Ранее мы рассказали, как заграничная инфляция приходит в Казахстан через импорт товаров.


Андрей Зубов
