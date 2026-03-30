"Плата за страх": Казахстан обогнал Россию и Узбекистан в рейтинге инвестиционного доверия

Казахстан закрепил за собой статус наиболее безопасной и предсказуемой площадки для инвестиций в странах СНГ и Центральной Азии. Согласно Нью–Йоркского университета, премия за риск в стране составила 6,3%, что является лучшим результатом среди всех соседей по региону, сообщает Zakon.kz.

Как измеряется доверие к странам?

Инвестиционная привлекательность государства строится на прямой математической зависимости: чем ниже премия за риск, тем выше доверие инвесторов и стабильнее экономика. Премия за риск (Equity Risk Premium, ERP) – это, по сути, "плата за страх". Она показывает, сколько дополнительных процентов доходности должен пообещать рынок, чтобы инвестор согласился вложить деньги в активы этой страны вместо безрисковых инструментов, таких как государственные облигации США.

Эти расчеты ежегодно публикует Школа бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета под руководством профессора Асвата Дамодарана (Aswath Damodaran). На его данные ориентируются крупнейшие глобальные фонды при распределении миллиардных капиталов. В этой системе работают два базовых правила:

высокий показатель означает высокий риск: это сигнализирует о конфликтах, экономической нестабильности, вероятности дефолтов или жестких ограничений для движения капитала.

низкий показатель (на уровне 4–5%) характерен для самых стабильных экономик мира: в таких странах инвестор практически не боится потерять свои вложения.

Все остальные государства распределяются между этими двумя крайностями, формируя глобальную карту инвестиционной привлекательности.

Где проходит граница между "нормальным" и "опасным" рынком?

Если разложить страны по уровням риска, можно увидеть, как именно распределяются мировые финансовые потоки. В развитых экономиках – США (4,5%), Германии, Франции и Великобритании (около 4–5%) – премия держится на минимальном уровне. Это зона максимального доверия, где инвесторы спокойны за сохранность средств, но и сверхвысокой прибыли здесь уже не найти.

Далее следует так называемая "рабочая зона" с показателями от 6% до 9%. Именно в эту категорию попадает Казахстан (6,3%). Для сравнения: в этой же группе находятся Индия (7,1%), Бразилия (7,5%), Россия (8,1%) и Турция (8,9%). Это рынки, где риски присутствуют, но они считаются управляемыми и понятными.

Значительная часть глобального капитала стремится именно в этот сегмент в поисках баланса между достойной доходностью и предсказуемостью правил игры.

Следующий уровень – от 10% до 20% – это "зона повышенной неопределенности". Сюда относятся, например, Кыргызстан (12,6%) и ряд других развивающихся стран с нестабильными валютами и высокими политическими рисками. Инвесторы заходят на такие рынки крайне осторожно и, как правило, на короткие сроки.

За чертой в 20% начинается "зона недоверия". В нее попадают Украина (около 19,8% на границе диапазона), Беларусь (30,9%) и Венесуэла (30,9%), Судан (30,9%) и т.д. Формально такие рынки обещают огромную прибыль, но на практике это означает лишь одно: инвесторы серьезно сомневаются, что смогут сохранить свои средства или свободно вывести их из страны.

Региональное сравнение: почему Казахстан впереди?

Позиции Казахстана выглядят особенно выигрышно при сопоставлении цифр внутри нашего макрорегиона. Анализ показывает, что инвесторы оценивают риски в республике значительно ниже, чем у ближайших соседей:

Казахстан (6,3%) демонстрирует самый низкий уровень риска среди стран Центральной Азии, Кавказа и участников СНГ. Азербайджан (7,1%) и Россия (8,1%) требуют от инвесторов уже более высокой страховой премии. Узбекистан и Армения (по 8,9%) воспринимаются рынком как более рискованные юрисдикции. Кыргызстан (12,6%) заставляет инвесторов закладывать фактически в два раза большую надбавку за риск, чем Казахстан.

Далее разрыв становится критическим: Украина оценивается в 19,8%, а Беларусь – более чем в 30%.

Внутри своего региона, где страны напрямую конкурируют за одни и те же инвестиционные потоки, Казахстан оказывается ближе всего к уровню развитых экономик.

Почему деньги идут именно в нашу страну?

Для крупного капитала выбор площадки выглядит не как поиск максимального процента, а как детальное сравнение угроз. Когда в одном географическом поясе есть страны с премией 12–30% и государство с уровнем около 6%, решение для фонда становится очевидным.

Капитал выбирает Казахстан, потому что здесь риск ниже, правила прозрачнее, а вероятность внезапных потерь меньше. Эти цифры подкрепляются фундаментальными факторами: устойчивой сырьевой базой, предсказуемой макроэкономической политикой и отсутствием барьеров для движения средств. В результате страна удерживается в рабочей зоне, оставаясь точкой притяжения для долгосрочных денег.

Показатель в 6,3% означает, что страна успешно прошла проверку по жесткой методологии Дамодарана. Это прямо влияет на стоимость денег для всей экономики: государство и национальные компании могут привлекать кредиты и инвестиции значительно дешевле, чем их соседи по региону.

Как инвестиционный риск связан с курсом тенге?

Данный процесс напрямую отражается на стабильности национальной валюты. Когда глобальные инвесторы принимают решение зайти в Казахстан, они переводят валюту в страну и обменивают ее на тенге для покупки акций или облигаций. Это создает устойчивый спрос на местную валюту.

Поскольку расчеты премии за риск ведутся в долларах, они очищены от локальной инфляции и показывают фундаментальное доверие к экономике. Чем выше это доверие, тем стабильнее приток капитала и тем сильнее поддержка курса тенге. И наоборот: любой скачок системного риска приводит к оттоку денег и давлению на валютный рынок.

Таким образом, курс тенге сегодня зависит не только от стоимости барреля нефти, но и от того, насколько предсказуемым Казахстан остается в глазах мировых финансовых институтов.

Кто такой Асват Дамодаран

Асват Дамодаран – живая легенда мировых финансов, известный как "декан оценки" (Dean of Valuation). Профессор Школы бизнеса Стерна при Нью–Йоркском университете, он создал "библию" инвестиционного анализа, по которой учатся финансисты и аналитики крупнейших фондов планеты. Его авторитет признан во всем мире благодаря полной независимости: Дамодаран не работает на конкретные банки или правительства, а его ежегодные отчеты по страновым рискам считаются золотым стандартом объективности.

Для глобального рынка данные Дамодарана – это универсальный "метр", позволяющий честно сравнить стабильность США, риск Казахстана или кризис в Венесуэле. Инвесторы доверяют его цифрам больше, чем официальным заявлениям, поскольку его методология прозрачна и опирается на реальные рыночные показатели: доходность облигаций и волатильность акций. Когда такой эксперт фиксирует снижение риска для Казахстана до 6,3%, это становится прямым сигналом для международного капитала, что страна перешла в высшую лигу развивающихся рынков.

