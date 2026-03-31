Финансы

Где проще всего найти работу в Казахстане в 2026 году

31.03.2026 10:50 Фото: primeminister.kz
Рынок труда меняется, появляются новые профессии, но принцип остается прежним – работодатели прежде всего ищут тех, кто приносит прямую выручку или закрывает конкретные задачи. Какие специалисты сегодня востребованы больше всего, разбирался Zakon.kz.

Где сейчас проще всего устроиться

По данным рекрутинговых площадок, наибольший спрос на рынке труда приходится на менеджеров по продажам и работе с клиентами – их доля составляет 10,6% всех вакансий. Это крупнейшая категория, которая формирует основу спроса.

Второй по доступности сегмент – массовые позиции в ритейле. Продавцы-консультанты и кассиры занимают еще 4,7% вакансий. Такие позиции проще закрываются и регулярно обновляются за счет текучки.

Стабильный спрос сохраняется и на бухгалтеров – 7,5% всех вакансий. Это уже более квалифицированная работа, но с устойчивой потребностью со стороны бизнеса.

Если смотреть на данные государственной платформы Enbek.kz, картина дополняется социальной сферой. Здесь наибольшая доля вакансий приходится на образование – 25,1% (6,6 тыс.), далее идут медицина – 10,5% (2,8 тыс.) и неквалифицированный труд – около 2,3 тыс. позиций.

В целом в топ-10 профессий (36,3% всех вакансий) доминируют продажи и сервис.

Почему при этом работу найти становится сложнее

Несмотря на наличие вакансий, рынок становится более конкурентным. Согласно анализу специалистов Finprom.kz и Министерства труда и социальной защиты населения РК, в феврале работодатели разместили 99 тыс. вакансий – на 3,7% меньше, чем месяцем ранее.

Если смотреть шире, в январе–феврале 2026 года количество вакансий оказалось на 18% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что рынок постепенно сжимается.

Одновременно растет число соискателей. На частных платформах количество резюме увеличилось почти на четверть, особенно в продажах (плюс 26%), страховании (плюс 26%) и IT (плюс 23%).

Наиболее показательный разрыв фиксируется на Enbek.kz: в марте было размещено 243,9 тыс. резюме при 26,3 тыс. недотационных вакансий.

То есть желающих найти работу в 9,3 раза больше, чем доступных позиций.

Что стоит за этой ситуацией

Даже при формально низкой безработице рынок труда меняется. По данным БНС, рабочая сила составляет 9,77 млн человек, заняты 9,32 млн, а уровень безработицы – 4,6%.

Однако, как отмечает экономист Руслан Султанов, значительная часть занятости формируется за счет самозанятых – 2,15 млн человек, или 23,1% всех занятых. В сельской местности этот показатель достигает 31,9%.

Это означает, что работа есть, но не всегда стабильная и продуктивная.

"Казахстан подошел к точке, где дальнейшее снижение безработицы перестает что-либо менять. Экономика уже не создает новые продуктивные рабочие места, а перераспределяет занятость в менее формальные сегменты. При доле самозанятых 23% (и до 32% в селе) предельный эффект от снижения безработицы почти исчерпан".Руслан Султанов

Без структурного сдвига в сторону наемной и более продуктивной занятости рост доходов будет замедляться, налоговая база сужаться, а внутренний спрос ограничиваться. Получается, что рынок труда стабилен. По сути – он ограничивает рост, – полагает экономист.

Если подвести итог, то получается, что наиболее доступные вакансии (как и 30 и даже 100 лет назад) сегодня сосредоточены в продажах, сервисе и частично в социальной сфере.

Именно там проще всего найти работу. Однако рост конкуренции и структура занятости показывают, что речь идет в основном о массовых и менее стабильных позициях. Поэтому наличие работы не всегда означает рост доходов.

Ранее мы рассказали о том, куда идти работать молодежи до 35 лет и на какую зарплату рассчитывать.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
