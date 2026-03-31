Где проще всего найти работу в Казахстане в 2026 году
Где сейчас проще всего устроиться
По данным рекрутинговых площадок, наибольший спрос на рынке труда приходится на менеджеров по продажам и работе с клиентами – их доля составляет 10,6% всех вакансий. Это крупнейшая категория, которая формирует основу спроса.
Второй по доступности сегмент – массовые позиции в ритейле. Продавцы-консультанты и кассиры занимают еще 4,7% вакансий. Такие позиции проще закрываются и регулярно обновляются за счет текучки.
Стабильный спрос сохраняется и на бухгалтеров – 7,5% всех вакансий. Это уже более квалифицированная работа, но с устойчивой потребностью со стороны бизнеса.
Если смотреть на данные государственной платформы Enbek.kz, картина дополняется социальной сферой. Здесь наибольшая доля вакансий приходится на образование – 25,1% (6,6 тыс.), далее идут медицина – 10,5% (2,8 тыс.) и неквалифицированный труд – около 2,3 тыс. позиций.
В целом в топ-10 профессий (36,3% всех вакансий) доминируют продажи и сервис.
Почему при этом работу найти становится сложнее
Несмотря на наличие вакансий, рынок становится более конкурентным. Согласно анализу специалистов Finprom.kz и Министерства труда и социальной защиты населения РК, в феврале работодатели разместили 99 тыс. вакансий – на 3,7% меньше, чем месяцем ранее.
Если смотреть шире, в январе–феврале 2026 года количество вакансий оказалось на 18% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что рынок постепенно сжимается.
Одновременно растет число соискателей. На частных платформах количество резюме увеличилось почти на четверть, особенно в продажах (плюс 26%), страховании (плюс 26%) и IT (плюс 23%).
Наиболее показательный разрыв фиксируется на Enbek.kz: в марте было размещено 243,9 тыс. резюме при 26,3 тыс. недотационных вакансий.
То есть желающих найти работу в 9,3 раза больше, чем доступных позиций.
Что стоит за этой ситуацией
Даже при формально низкой безработице рынок труда меняется. По данным БНС, рабочая сила составляет 9,77 млн человек, заняты 9,32 млн, а уровень безработицы – 4,6%.
Однако, как отмечает экономист Руслан Султанов, значительная часть занятости формируется за счет самозанятых – 2,15 млн человек, или 23,1% всех занятых. В сельской местности этот показатель достигает 31,9%.
Это означает, что работа есть, но не всегда стабильная и продуктивная.
"Казахстан подошел к точке, где дальнейшее снижение безработицы перестает что-либо менять. Экономика уже не создает новые продуктивные рабочие места, а перераспределяет занятость в менее формальные сегменты. При доле самозанятых 23% (и до 32% в селе) предельный эффект от снижения безработицы почти исчерпан".Руслан Султанов
Без структурного сдвига в сторону наемной и более продуктивной занятости рост доходов будет замедляться, налоговая база сужаться, а внутренний спрос ограничиваться. Получается, что рынок труда стабилен. По сути – он ограничивает рост, – полагает экономист.
Если подвести итог, то получается, что наиболее доступные вакансии (как и 30 и даже 100 лет назад) сегодня сосредоточены в продажах, сервисе и частично в социальной сфере.
Именно там проще всего найти работу. Однако рост конкуренции и структура занятости показывают, что речь идет в основном о массовых и менее стабильных позициях. Поэтому наличие работы не всегда означает рост доходов.
