Работа без опыта: куда идти молодежи до 35 лет в Казахстане и на какую зарплату рассчитывать

Сегодня, 26 марта, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана рассказали про востребованные профессии "Молодежной практики" с начала 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в текущем году в рамках проекта "Молодежная практика" планируется охватить мерами занятости 25 тыс. молодых казахстанцев.

"Программа направлена на поддержку безработных выпускников организаций образования в возрасте до 35 лет и предоставляет возможность получения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности). Для участия в проекте необходимо подать заявление в Карьерный центр". Пресс-служба МТСЗН РК

В период прохождения практики за каждым участником закрепляется наставник от работодателя, который обеспечивает передачу профессиональных знаний и практических навыков.

Финансирование "Молодежной практики" осуществляется Центром трудовой мобильности. Выплата заработной платы производится ежемесячно через Государственную корпорацию "Правительство для граждан" на основании сведений, представляемых работодателями. Денежные средства перечисляются на текущие (карточные) счета участников, открытые в банках второго уровня.

По итогам февраля-марта 2026 года в рамках проекта трудоустроено 423 человека.

Среди наиболее востребованных профессий, на которые были трудоустроены участники программы, отмечаются:

медицинская сестра/медицинский брат (124 человека),

юрист (66 человек),

учитель иностранного языка (57 человек),

воспитатель (47 человек),

учитель начальных классов (43 человека).

Средний размер заработной платы по республике составил 129,7 тыс. тенге.

Фото: gov.kz

Ранее сообщалось, что Минтруда и соцзащиты населения Казахстана подготовило проект изменений в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.