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Няня для панд, таролог и туалетный гид: самые необычные вакансии в Казахстане и в мире

необычные вакансии, работа, Казахстан и мир, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 09:14 Фото: unsplash
Есть профессии, о которых знают все, к примеру, учитель, врач или строитель. А есть и такие, о которых многие даже никогда не слышали, но при этом они очень востребованы на рынке труда. Каких необычных специалистов ищут работодатели в Казахстане и в мире, рассказывает Zakon.kz.

Таролог

Одна из самых необычных свободных вакансий на рынке труда в Казахстане связана с мистикой и предсказаниями. Соискатель должен уметь с высоким профессионализмом проводить расклады карт Таро, гадать на кофейной гуще и составлять матрицу судьбы.

Стоить отметить, что эта работа не предусматривает свободный график. Сотрудник должен находиться на своем рабочем месте ежедневно с 11:00 до 22:00. Компания обещает для своего специалиста оплату обучающих семинаров и карьерный рост. Правда, до какой ступеньки может вырасти штатная гадалка, в объявлении не указано. Можно предположить, что такого специалиста могут повысить до начальника, допустим... спиритического отдела или же вовсе  "старшей ведьмы".

Фото: pixabay

Кроме этого, оккультному сотруднику гарантируют заработную плату до 400 000 тыс. тенге "чистыми" и еще вдобавок ежедневную оплату такси. Наверное, такие условия труда будут очень привлекательны для профессиональных ведуний. Правда, чуть позже вакансию переместили в архив, скорее всего, специалист был найден.  

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"Требуется дегустатор"

А вот один из местных молочных производителей ищет дегустатора собственной продукции. В описании свободной вакансии компания указала и параметры идеального сотрудника, которого они хотели бы трудоустроить у себя. А именно кандидат должен любить все, что связано с молоком, пробовать и уметь объективно критиковать новый ассортимент продукции. При этом работодатель рассматривает на должность дегустатора только женщин в возрасте от 24 до 50 лет. Работать предстоит всего 2 часа в день, и за это сотрудник получит в районе 5 тысяч тенге.   

Фото: pixabay

Сомелье

Если эта специальность была ранее не востребована в Казахстане, то сейчас она медленно, но уверенно заходит на рынок труда. В основном такие вакансии размещают винные рестораны. Обычно к обязанностям добавляют обязанности администратора. В Казахстане сомелье отвечает не только за содержимое винного склада ресторана и качество алкоголя, но и за обслуживание гостей, инвентаризацию учета кассы и контроль работы официантов. Работодатели требуют от соискателя опыт работы в сфере обслуживания от 1 года, а также английский язык и отличные знания о винах и сортах напитков. 

Фото: pixabay

Смотритель мини-зоопарка

Посмотрев различные сайты по поиску сотрудников, видим еще одно интересное объявление. В нем ищут несколько специалистов в области ветеринарии для работы в небольших зоопарках. Занять вакантное место сможет только тот специалист, который будет грамотно рассказывать посетителям о животных, их особенностях, а также о том, как содержать и кормить питомцев. На эту должность работодатель ищет специалиста с высшим образованием по профильной специальности и с опытом работы с животными. И что немаловажно, соискатель должен устанавливать контакт с детьми.  

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Няня для панд

Тем временем в Поднебесной в одном из научно-исследовательских центров по защите и исследованию диких животных, который находится в провинции Сычуань, ищут сотрудника, который будет ухаживать за маленькими пандами. Потенциальному кандидату предстоит играть с медвежатами, гладить и, конечно, обнимать. За такую работу намерены платить в районе 2600 долларов в месяц, а вот быть с пандами предстоит 365 дней в году, работая без выходных и праздников. Плюсом станет бесплатное проживание и питание. А еще соискатели должны обладать достаточными знаниями о животных и быть не моложе 22 лет.

Туалетный гид

Если вас не удивили вакансии выше, то эта должность точно не оставит без эмоций. Так, в Японии  администрация курортных городов ищет тех, кто поможет туристам найти...туалет. А всему виной стало то, что иностранцы, прибывшие в Страну восходящего солнца, часто путаются и не могут найти уборную. Но специально нанятый сотрудник оперативно решит эту проблему и может заработать до 1000 долларов за день. 

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Дегустатор кормов для животных

Эта вакансия в основном востребована в Европе. Специалист должен хорошо разбираться в ветеринарии, зоологии, технологическом производстве кормов. Помимо всего, он должен обладать сильно развитыми вкусовыми рецепторами, уметь различать вкусы, а именно внутренних органов (сердца, печени и других мясных добавок), которые будут внесены в блюдо для кошек и собак. Пробовать предстоит несколько кормов, а уже позже дать экспертное заключение по каждому виду продукции.  

Тестировщик фильмов и сериалов

А это, пожалуй, работа мечты! Для этого нужно немного: смотреть фильмы и сериалы в режиме нон-стоп, а после дать оценку просмотренным киношедеврам. При этом кандидат должен разбираться в кино, актерском мастерстве, режиссуре и современных кинотрендах. К слову, таких специалистов активно ищут стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры. Главное: контроль качества контента, проверка плееров на отсутствие багов и присвоение релевантного возрастного рейтинга. А вот заработать на кинопросмотрах можно до 300 тысяч тенге.  

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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