Финансы

Банк из США сделал прогноз по инфляции в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Данные по инфляции за март в Казахстане выйдут на этой неделе, и интрига здесь в том, закрепится ли начавшееся замедление после февральских 11,7%. На этом, в целом, позитивном фоне международные аналитики начали пересматривать оценки, сообщает Zakon.kz.

Инфляция разворачивается, но медленно

Оценку по Казахстану дал Goldman Sachs – один из крупнейших инвестиционных банков США, который работает с государствами, фондами и крупными компаниями и регулярно выпускает макроэкономические прогнозы. По данным экономиста Эльдара Шамсутдинова, банк ожидает, что инфляция в ближайшее время продолжит снижаться и может опуститься до 11,4% в годовом выражении. Это ниже как текущего уровня, так и ожиданий рынка, но речь идет не о резком падении, а о постепенном замедлении.

Такой сценарий означает простую вещь: цены в экономике продолжают расти, но их динамика начинает терять инерцию. Это уже не разовый эффект, сегодня мы можем говорить о результате изменения сразу нескольких факторов.

Спрос больше не тянет цены вверх

Первое, на что указывают аналитики, – ослабление потребительского спроса. Когда доходы не успевают за ростом цен, люди становятся осторожнее в расходах, а бизнес сталкивается с ограничением.

Повышать цены становится сложнее, потому что покупатель перестает их принимать.

Пример тому – остановка цен на говядину, когда, с одной стороны, отреагировало правительство, а с другой стороны, население снизило покупки дорожающего продукта и перешло на другие сорта мяса (подробнее – в материале "Конина против инфляции: почему казахстанцы переходят на традиционное мясо").

Именно этим объясняется умеренный эффект от повышения НДС в январе. Теоретически налог должен был быстрее перейти в конечные цены, но на практике часть этого давления не реализовалась. Рынок просто не "пропустил" его в полном объеме.

Валюта начала работать на сдерживание инфляции

Второй фактор – курс тенге, который с осени заметно укрепился. По оценкам, с сентября он прибавил около 11% к доллару и около 5% в торгово-взвешенном выражении. Это меняет поведение цен через импорт: более сильная валюта делает закупки за рубежом дешевле, а значит, снижает давление на внутренний рынок.

"Тренд укрепления тенге, который ранее был обусловлен жесткой денежно-кредитной политикой и ростом внешних заимствований, теперь дополнительно поддерживается резким ростом цен на нефть"Goldman Sachs

В результате курс становится не просто фоном, а одним из ключевых элементов, сдерживающих инфляцию.

Где замедление уже видно

Структура инфляции подтверждает, что процесс начался. Без учета энергетики рост цен в секторе услуг снизился с 1,3% до 0,5% за месяц – для этого сегмента это заметное изменение, поскольку услуги обычно реагируют на экономические сигналы с задержкой. Параллельно ослабла динамика цен на товары, что говорит о более широком охлаждении.

При этом полностью давление не исчезло. Коммунальные услуги в феврале подорожали на 3,3% за месяц, причем рост затронул все основные категории – воду, электроэнергию, газ и отопление. Этот фактор продолжает удерживать общую инфляцию на повышенном уровне и не дает ей снижаться быстрее.

Что это означает для прогноза

При текущем сочетании факторов – более слабого спроса, укрепления валюты и контроля ликвидности – базовый сценарий предполагает дальнейшее замедление инфляции.

"Мы ожидаем замедление общей инфляции с 11,7% в марте до 11,4%. Это ниже не только текущего уровня, но и ожиданий рынка, где консенсус остается на уровне 11,7%".Goldman Sachs

Важно, что, согласно мартовскому заявлению Нацбанка, ожидания профессиональных участников по инфляции на 2026 год даже ниже этих. Они оцениваются на уровне 10,0% и демонстрируют снижение с 10,8% в январе.

Отметим, что эти прогноз не является жестким ориентиром. Они держатся на балансе нескольких условий, и любое их изменение – например, ослабление тенге или восстановление спроса – способно развернуть динамику.

Кстати, официальная статистика пока осторожно поддерживает этот сценарий. В феврале инфляция составила 11,7% против 12,2% в январе, а месячный рост цен – 1,1% – оказался близким к предыдущему значению.

По структуре картина выглядит неоднородно: продовольственные товары подорожали на 12,7% за год, непродовольственные – на 11,6%, услуги – на 10,8%. В месячном выражении продукты выросли на 1,3%, услуги – на 1%, непродовольственные товары – на 0,9%. Дополнительный индикатор – социально значимые продукты – также показывает стабилизацию: в последнюю неделю марта индекс цен составил 100%, а с начала года – 101,2%.

Ранее мы рассказали, какие товары подорожают в Казахстане из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
